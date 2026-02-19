Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

Переезд в дом на колесах помог предпринимательнице из Великобритании сократить расходы и изменить привычный ритм жизни.

Женщина купила дом на колесах / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

Почему женщина отказалась от квартиры

Сколько ей удалось сэкономить

Какие трудности возникли с домом на колесах

31-летняя предпринимательница из Великобритании по имени Катрина променяла дорогую квартиру на стационарный дом на колесах и утверждает, что теперь экономит до 1000 фунтов стерлингов (около 58 тысяч гривен) в месяц на коммунальных платежах.

По словам женщины, решение стало ответом на постоянные финансовые трудности. Вместо очередного договора аренды она приобрела стационарный автодом стоимостью 26 000 фунтов (примерно 1,5 млн гривен). Об этом пишет What's The Jam.

Женщина начала экономить

Британка утверждает, что впервые за долгое время почувствовала финансовое облегчение.

"Мне хотелось больше свободных денег и возможности меньше работать", - объясняет Катрина.

Женщина решила переехать в дом на колесах и начать экономить / Фото: Jam Press

Девушка считает, что многие люди оказываются в ловушке бесконечной переработки ради жилья, которым в итоге почти не успевают наслаждаться.

С момента покупки автодома в марте 2025 года, по оценкам владелицы бизнеса, ей удалось сэкономить около 8 890 фунтов стерлингов (примерно 522 тысячи гривен). В пересчете на ежемесячные расходы это примерно от 800 до 1000 фунтов (до 58 тысяч гривен).

Плюсы новой жизни в автодоме

Катрина признается, что новый образ жизни изменил не только бюджет, но и повседневные привычки. Среди главных плюсов она называет собственное пространство без постоянного давления счетов, больше времени для отдыха и ощущение свободы.

"У меня появилось больше времени, чтобы наслаждаться природой и путешествовать", - говорит она.

Британка рядом со своим домом на колесах / Фото: Jam Press

Дополнительным бонусом стала инфраструктура парка, где расположен дом на колесах. Женщина отмечает, что регулярно пользуется местным бассейном.

С какими трудностями пришлось столкнуться

Однако полностью без сложностей не обошлось. Одной из неожиданностей стала необходимость устанавливать стиральную машину на улице. Чтобы справиться с задачей, Катрина самостоятельно изучила основы сантехники по обучающим видео.

Несмотря на бытовые трудности, британка не жалеет о сделанном выборе. По ее словам, переезд в необычный дом стал не отказом от привычного комфорта, а приобретением времени, баланса и душевного спокойствия.

Тем, кто задумывается о подобном шаге, женщина советует тщательно изучать детали заранее. Особенно важно, по ее мнению, обращать внимание на эксплуатационные расходы, правила парков и возможный рост цен в будущем.

