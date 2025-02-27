Тайна под полом: мастера обнаружили шокирующую находку от предыдущих владельцев

Сюрприз был спрятан в балке на первом этаже дома.

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Строители нашли шокирующую вещь под полом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какую вещь нашли строители во время ремонтных работ

Где был спрятан сюзприз от предыдущего жильца

Муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы. Главред узнал, на какой сюрприз наткнулись мастера.

Супруги рассказали историю на портале Reddit, передает Express.co.uk.

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Они поделились, что подрядчики нашли 14 любовных писем, спрятанных под досками пола в их подвале, а когда открыли их, то поняли, что один из предыдущих владельцев дома "задумал что-то нехорошее".

Известно, что письма были спрятаны в балке на первом этаже дома, и до них можно было добраться только через подвал.

"Мы с женой пытаемся прочитать их и составить хронологию событий. Это похоже на какой-то роман, поскольку владелец дома, в котором мы живем, был женатым мужчиной, но это безусловно, любовные письма", - заверили хозяева.

Супруги отметили, что в некоторых письмах было четко написано, чтобы получатель уничтожил их, но он, очевидно, проигнорировал это.

Кроме того, в открытках описывалась история влюбленной пары. В одном из писем пара поздравила друг друга с Днем святого Валентина, а в конвертах находились купоны на массаж или прогулку по парку.

После того, как новый хозяин дома поделился письмами в социальных сетях, пользователи призвали разыскать таинственную пару, чтобы узнать, чем закончились их отношения.

Он ответил, что сделать это почти невозможно, потому что на письмах нет обратного адреса, а единственной подсказкой относительно их личностей является имя "Фредди".

Ещё один пользователь, комментируя находку, сказал: "Возможно, найдётся местный исторический архив, который захочет взять их на хранение и сделать доступными для исследователей после того, как вы их прочитаете".

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