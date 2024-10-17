Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

Найденная рукопись подробно описывает "призрачный визит", приведший к потере сознания человека.

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Мужчина потерял сознание, когда понял, что призрак был вещим / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин из статьи Daily Star

В Англии, в сундуке со старинными документами обнаружили рукопись 239-летней давности с довольно жутким содержанием. Об этом со ссылкой на официальные документы пишет Daily Star.

Как говорится в письме, аристократ Фрэнсис Элд был свидетелем появления духа своей покойной матери, Кэтрин. Это событие произошло 29 марта 1785 года, когда мистер Элд находился в спальне своей дочери. Он почувствовал прохладное дыхание воздуха и увидел нечто похожее на облако, которое трансформировалось в образ и голос его матери.

Призрак обратился к нему со словами: "Мой ребенок, не волнуйся, я умерла, но счастлива". Этот инцидент произошел в Сейфорд-Холле, вблизи Стаффорда. Документ о событии был найден среди юридических актов и старых бумаг.

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Директор аукционного дома редких книг, Джим Спенсер, который случайно обнаружил эту рукопись во время оценки, отметил, что находка произошла накануне Хэллоуина, что придало еще большего жуткого оттенка событию.

В рукописи также утверждается, что Фрэнсис Элд не подозревал, что его мать, которая жила в графстве Суррей, умерла именно во время того, как к нему пришел призрак. На следующее утро он получил письмо от отцовской экономки, в котором было написано, что его мать находится в хорошем состоянии здоровья. Однако позже Элд узнал, что это письмо было написано еще за несколько дней до ее смерти и пришло с опозданием.

На следующей же неделе он получил сообщение о том, что его мать умерла в ночь с 28 на 29 марта, что совпадало со временем ее призрачного визита. Эта новость настолько поразила Фрэнсиса, что он потерял сознание.

Что такое The Daily Star? The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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