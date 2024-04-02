Почему в Англии два крана для воды, а не смеситель

Кроме того, в Великобритании отсутствует центральное отопление в том виде, как мы привыкли его видеть.

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Почему в Англии два крана, а не смеситель / Фото: скриншот YouTube

Все мы привыкли к смесителю над раковиной, который включает горячую и холодную воду, но те, кто был в Англии или смотрел британские фильмы, обращал внимание, что у англичан установлены два отдельных крана.

Почему у англичан два отдельных крана для воды?

Ответ на этот вопрос кроется в привычках британцев. Раньше в их дома горячая и холодная вода подавалась раздельно.

"Холодная вода подавалась через основную магистраль и была пригодна для питья. А горячая вода поступала из местного резервуара, зачастую располагавшегося на чердаке дома. Это создавало разный напор воды, то есть если, скажем, были бы установлены не подходящие краны или вентили, то тогда один поток воды мог пойти через крестовину в другой кран", - пояснил Кевин Веллман, директор Аккредитованного института слесарно-инженерного оборудования.

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Кто такой Кевин Веллман? Кевин Веллман - генеральный директор ведущего дипломированного органа, представляющего сантехническую и отопительную промышленность. Кроме того, он является заместителем председателя Всемирного совета сантехников и одним из основателей и действующих членов схемы утвержденных подрядчиков WaterSafe.

Почему в Англии не ставят смесители?

Кроме того, в Великобритании отсутствует центральное отопление в том виде, как мы привыкли его видеть. Вместо этого используются газовые колонки в каждом доме. Ранее это были металлические цистерны, которые выполняли функцию бойлера.

Однако из-за смешения горячей и холодной воды, стенки цистерн подвергались окислению и коррозии, что делало воду непригодной для использования.

Интересно, что существует закон, запрещающий смешивать горячую и холодную воду. Этот закон действует и по сей день. Именно по этой причине англичанам запрещено устанавливать смесители для ванной, умывальника или раковины.

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