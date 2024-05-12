Мужчина нашел удивительную находку под люком: подземный тоннель с бункерами

Мужчина по имени Дэн случайно наткнулся на заброшенную лестницу, которая его привела к странному открытию под землей.
"Наткнулся на лестницу, скрытую деревьями, которая сегодня ведет к подземному тоннелю. Это вблизи резервуара, в котором, кажется, также есть бункеры. Это может быть что-то крутое или просто дренаж", - подписал Дэн свои фото в Сети.
На одном из изображений, опубликованных Дэном, который описывает себя как "исследователь городов", видно старый ржавый люк, окруженный мхом. На следующем фото заметно узкий проход в темноту, со ступеньками, скрытыми листьями, ведущими в замкнутое пространство. Третье изображение показывало замкнутый тоннель, построенный из камня, передает Mirror.
Жуткие снимки собрали кучу комментариев от других пользователей в Сети.
"Пожалуйста, будьте очень осторожны с чем-то подобным. Неопределенные ядовитые газы могут собраться в этих подземных зонах и могут убить вас очень быстро, прежде чем вы даже осознаете, что происходит. Многие серьезные аварии на рабочем месте происходят через отверстия в земле, и заходить нужно только тогда, когда кто-то снаружи наблюдает за вами", - прокомментировал читатель.
Один из читателей рассказал, что красный люк - это признак ржавого металла, который происходит из-за окисления, если в этой шахте больше металла, то все пространство может быть заполнено воздухом, лишенным кислорода.
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