Находка для каждой хозяйки: как в СССР использовали хозяйственное мыло

В эпоху дефицита в Советском Союзе, когда редкие товары были в цене, советские женщины проявили изобретательность, находя альтернативы товарам, которые были не всегда доступны.
Кстати, ранее Главред писал почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине: причины вас удивят.
Мы расскажем о том, как хозяйственное мыло стало незаменимым помощником в быту и косметологии, выходя за пределы своего прямого назначения.
Хозяйственное мыло вместо лекарств
В условиях дефицита советские граждане использовали хозяйственное мыло в роли альтернативы лекарствам. Он становился заменой лекарственных препаратов от молочницы, потницы, а также использовался для лечения грибка на ногах. В армии солдаты применяли его для обработки болезненных мозолей, вызванных кирзовыми сапогами.
Косметические применения
Антибактериальные свойства хозяйственного мыла были востребованы и в сфере красоты. Молодые девушки использовали его для борьбы с угревой сыпью, создавая маску с добавлением соды. Также мыльная пена с успехом применялась для борьбы со синяками и отеками под глазами в сочетании с медом.
Натуральный состав хозяйственного мыла сделал его универсальным средством для советских людей. Широкий спектр применения в быту и косметологии сделал его настоящим спасением в условиях ограниченных ресурсов.
Вам может быть интересно:
- Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома
- Зачем натирать кожаную обувь луком: фокус работает безотказно
- 2 минуты и готово: как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног