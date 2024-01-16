Почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине: причины вас удивят

Пододеяльники с дыркой в виде ромба были распространенными в советское время.

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Почему в СССР делали пододеяльники с дыркой / Коллаж Главред, фото: соцсети

В эпоху СССР было много странностей для современного человека. Одна из них - дырка в центре пододеяльника. Удивительно, но такое "дизайнерское решения" имело свои плюсы.

Зачем в СССР делали дырку посередине пододеяльника?

Пододеяльники с дыркой в виде ромба были распространенными в советское время из-за ограниченных возможностей производства. Ширина материала, например, ситца, составляла 80–90 см, в то время как для пододеяльников требовалась ширина от 143 до 220 см.

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Приходилось сшивать два полотна, и этот шов проходил посередине, создавая форму ромба. Этот характерный дизайн не нарушал визуального восприятия, особенно если на материале присутствовал мелкий цветочный рисунок.

Заправлять было проще?

Считалось, что пододеяльники с большим отверстием делали процесс заправки одеяла легким и удобным. Эта особенность была особенно ценной для быстрого обслуживания, например, в армии или гостиницах. Но такое вызывает сомнения.

С течением времени пододеяльники с дыркой посередине ушли в прошлое, уступив место современным вариантам. Однако некоторые из них еще встречаются в государственных учреждениях, напоминая нам о прошлых временах.

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