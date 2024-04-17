Для чего маленькая стрелка топлива на панели приборов: водители поражены находкой

Водители были удивлены, когда нашли реальное применение стрелки на панели приборов, которая расположена рядом с изображением бензонасоса.

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Для чего маленькая стрелка топлива на панели приборов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Часто даже опытные водители не знают, что означают все кнопки и символы в автомобиле. Независимо от того, управляете вы бензиновым или дизельным автомобилем, вы сможете заметить небольшой топливный насос на панели приборов.

Обычно насос имеет маленькую стрелку, которая указывает слева или справа, и он сконструирован таким образом, чтобы участники дорожного движения могли легко определить, с какой стороны их топливный бак. С помощью этого будет легче парковать свой автомобиль на АЗС, передает издание Mirror.

Такой символ на панели приборов избавит водителей от смущения, которое может возникнуть со случайной парковкой автомобиля не на той стороне.

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"Посмотрите на изображение бензонасоса на приборной панели, вы увидите стрелку рядом. Эта стрелка указывает вам, с какой стороны вам нужно пойти, чтобы заправить. Если стрелки нет, шланг на картинке будет слева или справа, и это укажет вам, с какой стороны ваша крышка заливной горловины", - сообщила она.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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