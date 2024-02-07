Водители поражены находкой скрытой кнопки в автомобиле: для чего она нужна

В Сети появился полезный лайфхак с автомобильной кнопкой, который ошеломил опытных водителей.

https://glavred.info/lifehack/vodiji-vrazheni-znahidkoyu-prihovanoji-knopki-v-avtomobili-dlya-chogo-vona-potribna-10539851.html Ссылка скопирована

Скрытая кнопка в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Водители были потрясены, когда узнали, что означает скрытая кнопка в автомобиле и как она может спасти жизнь человеку в чрезвычайной ситуации.

Лучше, чтобы скрытая кнопка никогда не понадобилась людям, однако, блогер поделилась секретным переключателем, который поможет вам убежать, если вы когда-то окажетесь в ловушке своего автомобиля, передает Mirror.

Хотя попасть в автомобильную ловушку можно очень редко, но стоит знать выход из подобных ситуаций. Чтобы выбраться из автомобиля стоит открыть задние сиденья и пролезли через багажник. Необходимо обратить внимание на "спасательный переключатель", который нужно нажать, поскольку так можно открыть багажник только одним открыванием, что позволит вам легко выбраться из автомобиля.

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Секретная кнопка в автомобиле / скриншот: видео

Смотрите видео о том, для чего в автомобиле скрытая кнопка:

Для чего на лобовом стекле маленькие черные точки

Маленькие черные точки на лобовом стекле автомобиля на самом деле имеют важное предназначение. Эти точки называются "фритами" или точечными матрицами и обычно расположены на внешних выступах переднего ветрового стекла. Обычно их можно увидеть рядом с черной эмалированной полосой, проходящей по экрану.

Эксперты объяснили, что черные точки на стекле на самом деле помогают равномерно распределить температуру, чтобы уменьшить оптические искажения или линзы.

"Это происходит, когда полоса фритты нагревается намного быстрее, чем стекло ветрового стекла, создавая оптические искажения, из-за которых прямые линии выглядят изогнутыми или изогнутыми внутрь к центру", - пояснил эксперт.

Точки помогают уменьшить это явление. Водитель фактически может видеть за пределы лобового стекла, рассеивая тепло и равномерно его распределяя.

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