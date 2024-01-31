Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

Если неправильно хранить корм или другую пищу домашних любимцев, это может привести к серьезным последствиям. Кинолог поделился советами, как правильно хранить корм для собак.
"Размер пакета имеет значение. Берите размер, достаточно большой, чтобы вы могли скормить весь пакет в течение 30 дней или меньше. Это нужно для того, чтобы избежать прогоркания жира, плесени - помните об окислении. Оно происходит, когда мешок открыт", - отметил кинолог, передает Mirror.
Также стоит тщательно закрепить пакет и не высыпать пищу в контейнер, ведь оригинальная упаковка была специально разработана для сохранения питательных веществ в пище. Поэтому не стоит пересыпать корм в контейнеры или другие пакеты. Однако, если есть необходимость, то можно использовать контейнеры из нержавеющей стали, вместо пластиковых из соображений безопасности.
Как хранить собачий корм дома
- Категорически нельзя хранить корм на балконе, или во влажном помещении. Из-за перепадов температуры полезные элементы и жиры в корме могут горчить, а мухи и насекомые будут откладывать там свои яйца.
- Корм должен храниться там, где есть минимальный контакт с окружающей средой. Нельзя, чтобы прямые солнечные лучи попадали на него.
- Если вы держите корм в мешке, то стоит его тщательно заматывать, чтобы воздух туда не имел доступа.
- Если ваша собака аллергик, то нужно приобрести небольшой контейнер, чтобы хватало ему на неделю. Так вы реже будете открывать большой контейнер, или мешок с кормом, чтобы не навлечь размножение бактерий
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