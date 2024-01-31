Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

Эксперт опубликовал видео и объяснил, как лучше всего хранить пищу для домашних животных.

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Как хранить собачий корм / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Если неправильно хранить корм или другую пищу домашних любимцев, это может привести к серьезным последствиям. Кинолог поделился советами, как правильно хранить корм для собак.

"Размер пакета имеет значение. Берите размер, достаточно большой, чтобы вы могли скормить весь пакет в течение 30 дней или меньше. Это нужно для того, чтобы избежать прогоркания жира, плесени - помните об окислении. Оно происходит, когда мешок открыт", - отметил кинолог, передает Mirror.

Также стоит тщательно закрепить пакет и не высыпать пищу в контейнер, ведь оригинальная упаковка была специально разработана для сохранения питательных веществ в пище. Поэтому не стоит пересыпать корм в контейнеры или другие пакеты. Однако, если есть необходимость, то можно использовать контейнеры из нержавеющей стали, вместо пластиковых из соображений безопасности.

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Как хранить собачий корм дома

Категорически нельзя хранить корм на балконе, или во влажном помещении. Из-за перепадов температуры полезные элементы и жиры в корме могут горчить, а мухи и насекомые будут откладывать там свои яйца.

Корм должен храниться там, где есть минимальный контакт с окружающей средой. Нельзя, чтобы прямые солнечные лучи попадали на него.

Если вы держите корм в мешке, то стоит его тщательно заматывать, чтобы воздух туда не имел доступа.

Если ваша собака аллергик, то нужно приобрести небольшой контейнер, чтобы хватало ему на неделю. Так вы реже будете открывать большой контейнер, или мешок с кормом, чтобы не навлечь размножение бактерий

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