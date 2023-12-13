Можно ли кормить собак и кошек одним кормом: какие опасности угрожают животным

В чем разница между кормом для кошек и собак - как правильно выбрать питание для домашних любимцев.

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Почему собакам нельзя кошачий корм / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Почему собакам нельзя кошачий корм, ведь они так любят его лакомиться. Часто собаки попробовав кошачий корм просят его еще и еще, ведь корм для котов имеет очень вкусный запах для собак. Кошки наоборот - привередливые животные и разборчивы к еде и вкусовым рецепторам. Однако, стоит помнить, что корм для кошек категорически запрещено давать собакам есть.

Ветеринары рассказали в своем Youtube-канале о том, что категорически нельзя давать есть собакам и каких продуктов стоит избегать, чтобы не подвергать любимцев опасности.

Что будет, если собака ест кошачий корм

Собаки любят есть разные продукты с разными вкусами. Однако, кошачий корм очень нравится собакам за счет своего вкусного запаха. Врачи-ветеринары считают, что употребление кошачьего корма для собак на регулярной основе может крайне плохо сказаться на организме собак. В случае, если пес будет есть корм для котов постоянно это может грозить нагрузкой на почки, печень. Могут возникнуть сложные проблемы с пищеварением:

в организме животного могут происходить нарушения процессов обмена,

у собаки может развиться рвота, диарея и запор,

собака может заболеть гепатитом, язвой, или гастритом.

рост собаки может значительно замедлиться,

может развиться сахарный диабет,

у животного может появиться мочекаменная болезнь.

Также слишком большое количество белка в кошачьем корме чревато тяжелой аллергией для собаки.

Можно ли давать корм собак кошкам

Кошка не может жить без аминокислоты таурин, которая часто содержится в корме для кошек. Однако, в корме для собак эта аминокислота отсутствует. Известно, что организму кота необходимо 15% больше белка, чем собакам. В собачьем корме доля белка слишком мала, чтобы кот получил полноценный витаминный комплекс, чтобы быть сытым и здоровым.

В кошачьем и собачьем кормах есть полезные витамины A, B, C, E. Для корма собак делают акцент на витаминах группы А, однако, котикам нужно насыщать организм витамином Е. Для котов в период активного роста слишком много витамина А может вызвать плохой рост, искривление скелета. Калорийность корма для собак является очень низкой для котов, поэтому и не подходит им.

Смотрите видео о том, чем нельзя кормить собак:

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