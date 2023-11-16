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Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом

Юлия Закрепа
16 ноября 2023, 01:30
Самая тяжелая собака в мире весила более 160 килограмм сернбернар Бенедиктин - больше интересных фактов читайте в материале.
Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Самая большая собака в мире / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Самая большая собака в мире Книга рекордов Гиннеса - это немецкий дог Джордж. Его вес составлял 111 кг, а рост достигал до 2,2 метра. Собака была официально зарегистрирована как самая большая собака в мире. Главред собрал интересные факты о самых крупных и тяжелых породах собак.

Породы больших собак с фотографиями

Одна из самых крупных пород собак - сенбернар. Исторически известно, что породу вывели, как компаньона для человека. Хотя он и имеет большие параметры, однако, он очень добрый и заботливый пес. Сенбернаров стоит дрессировать с детства, чтобы он понимал команды, чтобы во взрослом возрасте не причинял вреда. Его вес колеблется от 54 до 82 кг, а рост до 90 см.

Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Сернбернар - самая большая собака / фото: pexels.com

Самая крупная порода в мире, которая признана официально - это английский мастиф. Он очень верный и нежный, почти не реагирует на провокационные ситуации. Эту породу легко узнать по большой квадратной голове и выразительному и грустному взгляду. Его максимальный вес может достигать 104 кг, а рост 70 см.

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Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Английский мастиф - самая крупная порода собак / фото: pexels.com

Немецкий дог - спокойный и милый пес, очень хорошо общается с людьми и верен своей семье, особенно, если там есть дети. Во время игры со своим хозяином, собака может даже свалить его, но это не агрессия, а большой вес, который может быть более 80 кг. Еще со щенка стоит приучать его к порядку и дрессировке, чтобы контролировать. Рост собаки может достигать до 90 см.

Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Немецкий дог / фото: ua.depositphotos.com

Большой пушистик породы Ньюфаундленд - это добрый и интересный любимец для семьи. У него почти нет агрессивного поведения. Эта порода появилась для самостоятельной работы подальше от владельца, поэтому имеет сообразительный ум и удивительно хорошо плавает. Его вес может быть почти 70 кг, а рост колеблется в пределах 66-71 см.

Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Ньюфаундленд / фото: ua.depositphotos.com

Уникальную породу собак Тоса-ину создали в Японии - это бойцовская собака. Они очень сильны и агрессивно себя ведут, как только чувствуют угрозу. Тоса-ину любят свою семью и будут до последнего защищать своего хозяина. Часто такие собаки становятся отличными охранниками, если вовремя начать дрессировать их. Вес такой породы может быть до 90 кг, а рост 82 см.

Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом
Тоса-ину / фото: ua.depositphotos.com

Какая самая добрая собака в мире

  • Лабрадоры очень дружелюбны, любят свою семью и быстро учатся новому.
  • Золотистые ретриверы - большие, добрые и преданные собаки, которые прекрасно ладят с детьми.
  • Бишон фризе - милые пушистики, которые очаровывают своей активностью и любовью.
  • Кокер-спаниели очень игривы и любят своих хозяев и их внимание.
  • Кавказские овчарки - большие, но очень верные собаки, которые защищают свою семью.

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