Какая самая крупная порода собак в мире: поражают весом более 100 кг и высоким ростом

Самая большая собака в мире Книга рекордов Гиннеса - это немецкий дог Джордж. Его вес составлял 111 кг, а рост достигал до 2,2 метра. Собака была официально зарегистрирована как самая большая собака в мире. Главред собрал интересные факты о самых крупных и тяжелых породах собак.
Породы больших собак с фотографиями
Одна из самых крупных пород собак - сенбернар. Исторически известно, что породу вывели, как компаньона для человека. Хотя он и имеет большие параметры, однако, он очень добрый и заботливый пес. Сенбернаров стоит дрессировать с детства, чтобы он понимал команды, чтобы во взрослом возрасте не причинял вреда. Его вес колеблется от 54 до 82 кг, а рост до 90 см.
Самая крупная порода в мире, которая признана официально - это английский мастиф. Он очень верный и нежный, почти не реагирует на провокационные ситуации. Эту породу легко узнать по большой квадратной голове и выразительному и грустному взгляду. Его максимальный вес может достигать 104 кг, а рост 70 см.
Немецкий дог - спокойный и милый пес, очень хорошо общается с людьми и верен своей семье, особенно, если там есть дети. Во время игры со своим хозяином, собака может даже свалить его, но это не агрессия, а большой вес, который может быть более 80 кг. Еще со щенка стоит приучать его к порядку и дрессировке, чтобы контролировать. Рост собаки может достигать до 90 см.
Большой пушистик породы Ньюфаундленд - это добрый и интересный любимец для семьи. У него почти нет агрессивного поведения. Эта порода появилась для самостоятельной работы подальше от владельца, поэтому имеет сообразительный ум и удивительно хорошо плавает. Его вес может быть почти 70 кг, а рост колеблется в пределах 66-71 см.
Уникальную породу собак Тоса-ину создали в Японии - это бойцовская собака. Они очень сильны и агрессивно себя ведут, как только чувствуют угрозу. Тоса-ину любят свою семью и будут до последнего защищать своего хозяина. Часто такие собаки становятся отличными охранниками, если вовремя начать дрессировать их. Вес такой породы может быть до 90 кг, а рост 82 см.
Какая самая добрая собака в мире
- Лабрадоры очень дружелюбны, любят свою семью и быстро учатся новому.
- Золотистые ретриверы - большие, добрые и преданные собаки, которые прекрасно ладят с детьми.
- Бишон фризе - милые пушистики, которые очаровывают своей активностью и любовью.
- Кокер-спаниели очень игривы и любят своих хозяев и их внимание.
- Кавказские овчарки - большие, но очень верные собаки, которые защищают свою семью.
Больше интересных новостей:
- Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом
- Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят
- Собаки способны управлять людьми: ученый раскрыл секрет их преданности