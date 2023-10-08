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Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом

Юлия Куришко
8 октября 2023, 03:10
Как научить собаку спокойно ходить рядом - иногда очень активная собака не умеет себя контролировать, тогда на помощь приходит дрессировка.
Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом
Как заставить собаку давать лапу / коллаж: Главред, скриншот: instagram / kinolog.vika

Как сделать так, чтобы пес дал лапу - кинологи считают, что существуют команды, с которых можно начать обучение еще маленьких щенков. С ними нужно обращаться так, как с маленьким ребенком, который учится впервые ходить.

Кинолог Виктория Кунаковская в своем блоге в Instagram поделилась опытом дрессировки собак. Она акцентировала внимание на проблемах с дисциплиной домашних любимцев.

Как сделать так чтобы собака дала лапу

Давать лапу - самая простая команда, которую должна выполнять каждая собака. Это умение очень полезно и поможет в будущем научиться более сложным командам. Дрессировщики собак советуют придерживаться простого плана.

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  • Для начала стоит взять любимое лакомство собаки, положить в ладонь и дать понюхать любимцу.
  • Затем надо зажать лакомство в кулаке, вытянуть руку на уровне груди животного и держать.
  • Собака начнет просить у вас вкусностей и будет класть лапку на руку. Тогда надо раскрыть кулак и сказать: "Дай лапу!".
  • Такое упражнение стоит повторять несколько раз, пока ваш домашний любимец не поймет, что от него хотят получить.

Каким интересным командам можно научить собаку

Одна из главных команд для собаки - "Ко мне", она означает, что животное должно в любом случае должно прибежать к своему владельцу. Стоит назвать имя своего любимца и позвать его. Постепенно нужно увеличивать расстояние и усложнять условия, в которых требуется послушание собаки. Если что-то идет не по плану, ни в коем случае нельзя ругать собаку, потому что тогда у не может быть плохая ассоциация о хозяине.

Команды "Фу" и "Нельзя"- они очень важны для животных. Ведь эти команды могут не допустить неконтролируемых ситуаций, как бег за мячиком, вылетевшим на дорогу, или же обнюхивание погибшей птицы. "Фу" означает, что надо немедленно прекратить что-то делать. "Нельзя" - это более мягкий запрет, по большей части временный.

Одна из важных команд для собак - "Сидеть". Она помогает успокоить собаку и сосредоточить ее. Чтобы научить животное такой команде, стоит дать ему понюхать лакомство, сказать команду, а затем медленно заводить руку с вкусностями над головой собаки назад. Таким образом пушистый любимец захочет дотянуться до вкусненького, но чтобы не потерять равновесия, он сядет.

Чтобы уверенно и спокойно прогуливаться с собакой в парке, нужно уметь пользоваться командой "Рядом". Животное надо выгуливать на коротком поводке, а когда собака выйдет на уровень с ногой владельца так, чтобы не натягивался поводок, то стоит угостить вкусным.

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