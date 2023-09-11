Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

Ваше сердце растает, когда вы узнаете, какими милыми способами собака пытается показать свою любовь.

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Что делает собака, чтобы показать свою любовь / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (CBC Docs)

Есть много причин, по которым собаки - любимые домашние животные. Во-первых, они постоянно демонстрируют нам свою привязанность, будь то лизание или объятие. У всех собак разные причуды, в зависимости от породы. Но вы могли заметить только один знак, который точно покажет, что собака пытается показать свою любовь, пишет Mirror.

Признаки того, что собака любит вас

Когда собака дает лапу в ответ на ласку, это означает ее привязанность. Лапа на вас - знак того, что они любят и доверяют. Также у собак учащается сердцебиение, когда они рядом со своими любимыми хозяевами.

Но знаете ли вы, что ваш четвероногий друг также может пытаться пасти (выгуливать) вас в знак привязанности?Такое поведение характерно, в частности, для собак, принадлежащих к стадной группе. Это означает, что корги, пастушьи собаки и бельгийские породы собак, которым присущ инстинкт объединения в организованные стаи, будут так себя вести.

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Хотя забавно чувствовать, что собака пытается пасти вас, но это поведение основано на привязанности. Пастушьи собаки заботятся о своих подопечных и не хотят, чтобы кто-то потерялся. Когда ваш пушистый друг пасет вас, это означает, что он наблюдателен и замечает, куда вы идете, и хочет защитить вас.

Клуб собаководства Великобритании также обнаружил, что собака будет следовать за вами, если она вас любит. Как социальные животные, собаки любят быть рядом с другими. Это признак того, что она доверяет и любит, и что вы позволяете ей чувствовать себя в безопасности.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что делают домашние животные в свои последние минуты жизни.

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