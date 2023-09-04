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Ветеринар рассказал, что делают домашние животные в свои последние минуты жизни

Сергей Кущ
4 сентября 2023, 13:01 обновлено 4 сентября, 13:01
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Пользователи сети были ошеломлены рассказом специалиста.
Ветеринар рассказал, что делают домашние животные в свои последние минуты жизни
Ветеринар рассказал, что делают домашние животные в свои последние минуты жизни / Фото: pixabay.com

Потеря собаки или кошки – это болезненный и невообразимый опыт, через который пришлось пройти большинству владельцев домашних животных.

Ветеринар рассказал, какие душераздирающие вещи обычно делают домашние животные перед тем, как их усыпят, пишет Mirror.

Любители животных переживают самое разрушительное горе, когда их любимого питомца приходится усыпить, и это может быть особенно душераздирающим после последнего прощания.

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В Твиттере женщина по имени Джесси Дитрих поделилась ответом своего ветеринара на вопрос, в котором его попросили рассказать самую сложную часть его работы.

"Он сказал, что когда ему приходится усыплять животное, 90% владельцев на самом деле не хотят находиться в комнате, когда он делает им инъекции, поэтому в последние минуты жизни животного обычно они лихорадочно ищут своих хозяев", - рассказала девушка.

Пользователи сети были ошеломлены рассказом ветеринара. Многие из них пообещали быть со своим любимцем до последнего вздоха.

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