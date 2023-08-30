5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

Забота о здоровье собаки начинается с правильного питания.
Любящие хозяева часто хотят угостить своих пушистых друзей чем-то вкусным с человеческого стола. Однако, есть продукты, которые абсолютно нельзя давать собакам, ведь они могут нанести вред их здоровью. Давайте разберемся, что ни в коем случае нельзя давать собаке.
Что категорически нельзя собакам из еды?
- Шоколад: Шоколад содержит теобромин, который может вызвать серьезное отравление у собак, даже в небольших количествах.
- Лук и чеснок: Они содержат соединения, которые могут повредить красные кровяные клетки собаки и вызвать анемию.
- Виноград и изюм: Эти фрукты могут вызвать отравление у собак, которое может проявиться в виде рвоты, диареи и даже проблем с почками.
- Кофеин: Аналогично шоколаду, кофеин может вызвать серьезные проблемы у собак, включая бессонницу, беспокойство и даже сердечные нарушения.
- Кости от кур и рыбы: Острые обломки костей могут повредить желудок и кишечник собаки.
Что можно, а что нельзя есть собакам?
- Мясо: Подавайте собаке вареное мясо без костей и приправ. Никаких жирных, жареных или приправленных блюд.
- Овощи и фрукты: Подойдут тыква, морковь, яблоки, но всегда убедитесь, что они без кожуры и семян.
- Гречка и рис: Они безопасны для собак и могут служить в качестве дополнительной пищи.
- Сырые яйца: Хоть они богаты белком, сырые яйца могут вызвать проблемы с пищеварением. Давайте отварное яйцо вашему пушистого друга.
Забота о здоровье собаки начинается с правильного питания. Избегайте вышеуказанных опасных продуктов и уделяйте внимание здоровому и сбалансированному рациону, рекомендованному ветеринаром.
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