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Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

Алина Дембицкая
31 августа 2023, 19:56 обновлено 31 августа, 19:56
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В зоомагазине случайно перепутали пол животного, поэтому мужчине пришлось придумывать новое имя собаке.
пес
Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один мужчина был озадачен реакцией своей мамы на имя его нового пса. Мужчина расстроил своих верующих родителей, изменив имя своего щенка на "что-то далекое от христианства " после того, как в зоомагазине перепутали пол животного. Об этом рассказывает Mirror.

Отмечается, что сразу же после покупки мужчина назвал свою собаку Люси, поскольку в ее документах было указано, что она девочка. Однако через некоторое время мужчина понял, что Люси на самом деле мальчик.

"Я узнал, что он был мальчиком, но он уже откликался на свое имя, поэтому я в шутку просто удлинил его имя до Люцифера", - рассказал мужчина.

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Впрочем, такая идея не понравилась его отцу-священнику, поскольку он не только был против нового имени щенка, но и считал собак "дьявольскими животными".

"Я вырос с кошками. Как противоположность собакам, они, очевидно, были противоположностью ада – отсюда и райские животные. Когда родители узнали, что я заведу собаку, они помолились за меня", - признался мужчина.

Когда он опубликовал на своей странице в Instagram фото щенка с новым именем, то его мама позвонила ему и в слезах умоляла его избавиться от собаки.

"Моя мама позвонила мне, рыдая, и сказала, что мне нужно немедленно избавиться от моей собаки. Я объяснил, что никто не заставлял меня давать это имя собаке. Это имя я выбрал, потому что оно довольно забавное. Моя девушка думает, что мы должны просто изменить его имя, чтобы успокоить родителей. Но я думаю, что нам, возможно, придется это сделать, но я действительно этого не хочу", - отметил мужчина.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось аж 108 лет. Когда у нее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия в том, что у нее были собаки вместо детей.

Также Главред рассказывал, что 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку в главные жизненные события. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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