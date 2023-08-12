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Зачем в жаркую погоду нужно оставлять ложку сахара в саду: ответ вас удивит

Алина Дембицкая
12 августа 2023, 21:41 обновлено 12 августа, 21:41
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С одной стороны, это звучит странно, учитывая, что сахар привлекает муравьев и ос, и мы обычно не хотим, чтобы они ползали и жужжали в нашем саду.
сахар, сад
Зачем в жаркую погоду нужно оставлять ложку сахара в саду? / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Этим летом стоит стараться как можно чаще оставлять в саду ложку сахара, особенно в жаркую погоду. Этот маленький жест может очень помочь одному из самых важных жителей всех наших садов.

Как пишет Mirror, это звучит странно, учитывая, что сахар привлекает муравьев и ос, и мы обычно не хотим, чтобы они ползали и жужжали в нашем саду. Но есть одно существо, которое вам за это будет действительно благодарно. Любите ли вы этих насекомых, но факт в том, что пчелы играют важную роль в нашей жизни.

Почти треть пищи, которую мы едим, опыляется этими насекомыми. Именно пчелы отвечают за питание 90 процентов населения мира. Если их не будет в нашей экосистеме, то у человечества будет огромная проблема. Уже сейчас количество пчел на планете резко сократилось из-за изменения климата, урбанизации, а также использования человеком пестицидов.

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"Если бы пчелы исчезли с лица земли, людям осталось бы жить всего 4 года. В это время года пчелы часто могут выглядеть так, как будто они умирают или мертвы, однако это далеко не так. Пчелы могут устать, и им просто не хватает энергии, чтобы вернуться в улей. Если вы нашли дома уставшую пчелу, простой раствор сахара и воды поможет оживить ее. Просто смешайте две столовые ложки сахара с одной столовой ложкой воды и положите на ложку, до которой пчела могла бы дотянуться. Смесь воды и сахара даст уставшей пчеле необходимую энергию", - сказал один из самых знаменитых в мире ведущих натуралистов Дэвид Аттенборо.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось аж 108 лет. Когда у нее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия в том, что у нее были собаки вместо детей.

Также Главред рассказывал, что 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку в главные жизненные события. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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