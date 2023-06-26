Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

Специалист по уходу за домом поделилась одним простым трюком, который она использует, когда дело доходит до очистки грязных автомобильных сидений.

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Гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Несмотря на то, что все мы желаем иметь чистый салон автомобиля, в реальной жизни не всегда так получается, особенно, если у вас есть дети. Имея это в виду, опытный эксперт по уборке рассказал о своем секрете восстановления автомобильных сидений до состояния новых, даже если они кажутся довольно грязными.

В видео в TikTok , которое позже стала вирусным, специалист по уходу за домом поделилась одним простым трюком, который она использует, когда дело доходит до очистки грязных автомобильных сидений. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу.

Так, на видео можно увидеть, как женщина выдавливает содержимое капсулы для стирки в миску с теплой водой. Затем она окунула пару полотенец из микрофибры в смесь и завязала их вокруг крышки каструли. Именно обмотанная крышка стала инструментом для чистки сидений.

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Крепко сжав ручку, она тщательно обтерла крышкой все сиденья, прежде чем использовать тряпки, чтобы потереть между различными щелями. К концу ролика автокресла снова выглядели совершенно новыми, все грязные следы были стерты.

Напомним, ранее Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

Также Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

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