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Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

Алина Дембицкая
9 июня 2023, 20:37 обновлено 9 июня, 20:37
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Если по какой-то причине вы не можете найти штопор, скорее всего, вам повезет найти нож и вилку.
Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет
Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Если вы когда-нибудь были обеспокоены из-за того, что не можете открыть бутылку вина, то отныне это не будет для вас проблемой. Нашелся замечательный трюк, который поможет вам справиться с этой задачей за считанные секунды.

Так, в Сети завирусилось видео, на котором женщина открывает бутылку вина без штопора. Этот трюк продемонстрировала пользовательница TikTok с ником ty.ree.suh. Видео уже набрало более миллиона просмотров.

Если по какой-то причине вы не можете найти штопор, скорее всего, вам повезет найти нож и вилку. Именно с помощью этих двух столовых приборов вы сможете без лишних усилий открыть бутылку с вином.

видео дня

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно вставить нож в пробку. Далее с помощью вилки начинаем прокручивать нож по кругу. Уже через несколько секунд пробка выйдет наружу и вы сможете с легкостью ее вынуть.

"Посмотрите, как это легко. Это лучшее, что можно было сделать", - сказала пользовательница TikTok.

@ty.ree.suh THANK YOU TIKTOK ? Open a wine bottle without the bottle opener with fork and knife. I son’t even use google anymore, I love it here ? #learnontiktok#howto#wine#fypシ♬ Sex and the City (Main Theme) - TV Sounds Unlimited

Как рассказывал Главред, с наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев. В Сети появился удобный лайфхак, как нарезать помидор на ломтики одинакового размера за считанные секунды.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

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