Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

Если по какой-то причине вы не можете найти штопор, скорее всего, вам повезет найти нож и вилку.

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Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Если вы когда-нибудь были обеспокоены из-за того, что не можете открыть бутылку вина, то отныне это не будет для вас проблемой. Нашелся замечательный трюк, который поможет вам справиться с этой задачей за считанные секунды.

Так, в Сети завирусилось видео, на котором женщина открывает бутылку вина без штопора. Этот трюк продемонстрировала пользовательница TikTok с ником ty.ree.suh. Видео уже набрало более миллиона просмотров.

Если по какой-то причине вы не можете найти штопор, скорее всего, вам повезет найти нож и вилку. Именно с помощью этих двух столовых приборов вы сможете без лишних усилий открыть бутылку с вином.

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Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно вставить нож в пробку. Далее с помощью вилки начинаем прокручивать нож по кругу. Уже через несколько секунд пробка выйдет наружу и вы сможете с легкостью ее вынуть.

"Посмотрите, как это легко. Это лучшее, что можно было сделать", - сказала пользовательница TikTok.

Как рассказывал Главред, с наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев. В Сети появился удобный лайфхак, как нарезать помидор на ломтики одинакового размера за считанные секунды.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

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