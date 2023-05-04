'Обедаем, как короли': женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой

Женщина готовит жареный рис с одуванчиками и даже добавляет крапиву в торт ко дню рождения.

https://glavred.info/life/obedaem-kak-koroli-zhenshchina-kormit-svoih-detey-oduvanchikami-i-krapivoy-10467700.html Ссылка скопирована

Женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой / Kennedy News/Bumbling Bee

Экономная мама Кей Уилкинсон кормит двоих своих детей разнообразными растениями, которые она сама собирает на открытых полях. В частности, ее дети питаются блюдами из одуванчика и крапивы.

Как пишет Мirror, 48-летняя Уилкинсон впервые начала искать пищу, когда из-за хронического артрита и язвенного колита не могла работать, а потому должна выживать на небольшой бюджет. Она начала обыскивать близлежащие открытые поля в поисках растений, которые она могла бы использовать для приготовления пищи, избегая дорогих овощей из супермаркета и не тратя деньги на бензин.

Некоторые из ее любимых ингредиентов включают крапиву, одуванчик, листья бука, лесные грибы и лепестки роз. Женщина готовит спагетти с грибами, жареный рис с одуванчиками и даже добавляет крапиву в торт ко дню рождения. Кроме того, она готовит авторский травяной чай из лепестков роз и крапивы.

видео дня

"Выходить на природу и собирать растения – это экономически выгодно. В это время года можно приготовить так много салатов. Можно вообще обойтись без магазина. Вы получаете витамины, которые не легко доступны в магазинах. Вы не купите крапиву в супермаркете, поэтому набор питательных веществ я получаю с полей", - рассказала женщина.

По словам Кей, она постоянно кормит своих детей этими блюдами. Также она угощает этими блюдами своих друзей. Женщина говорит, что все в восторге от ее инновационных блюд. Они обедают, "как короли".

"Я регулярно кормлю семью и друзей. Это вызывает положительную реакцию. Они просто говорят: "О, я не знала, что это так вкусно. Как ты это делаешь?", - говорит Кей.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Способель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Также сообщалось, что разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Вас может заинтересовать: