УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Обедаем, как короли": женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 00:15 обновлено 4 мая, 00:21
19
Женщина готовит жареный рис с одуванчиками и даже добавляет крапиву в торт ко дню рождения.
'Обедаем, как короли': женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой
Женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой / Kennedy News/Bumbling Bee

Экономная мама Кей Уилкинсон кормит двоих своих детей разнообразными растениями, которые она сама собирает на открытых полях. В частности, ее дети питаются блюдами из одуванчика и крапивы.

Как пишет Мirror, 48-летняя Уилкинсон впервые начала искать пищу, когда из-за хронического артрита и язвенного колита не могла работать, а потому должна выживать на небольшой бюджет. Она начала обыскивать близлежащие открытые поля в поисках растений, которые она могла бы использовать для приготовления пищи, избегая дорогих овощей из супермаркета и не тратя деньги на бензин.

Некоторые из ее любимых ингредиентов включают крапиву, одуванчик, листья бука, лесные грибы и лепестки роз. Женщина готовит спагетти с грибами, жареный рис с одуванчиками и даже добавляет крапиву в торт ко дню рождения. Кроме того, она готовит авторский травяной чай из лепестков роз и крапивы.

видео дня

"Выходить на природу и собирать растения – это экономически выгодно. В это время года можно приготовить так много салатов. Можно вообще обойтись без магазина. Вы получаете витамины, которые не легко доступны в магазинах. Вы не купите крапиву в супермаркете, поэтому набор питательных веществ я получаю с полей", - рассказала женщина.

По словам Кей, она постоянно кормит своих детей этими блюдами. Также она угощает этими блюдами своих друзей. Женщина говорит, что все в восторге от ее инновационных блюд. Они обедают, "как короли".

"Я регулярно кормлю семью и друзей. Это вызывает положительную реакцию. Они просто говорят: "О, я не знала, что это так вкусно. Как ты это делаешь?", - говорит Кей.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Способель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Также сообщалось, что разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Вас может заинтересовать:

интересные новости
Реклама

Главное за день

Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле Херсона

Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле Херсона

22:09 Украина
Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи Украине

Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи Украине

22:06 Политика
"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - Снегирев

"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - Снегирев

21:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:22

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: женщины с этими именами преодолевают все трудности

00:15

"Обедаем, как короли": женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой

03 мая, среда
23:46

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

23:15

Квартира Путина и не только: стало известно, что находится в кремлевском здании, где был взрывВидео

23:12

"Перепрыгивают трупы, чтобы продвинуться": офицер ВСУ рассказал о бешеных потерях РФ под БахмутомВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:05

"Приди в себя, Филя": Киркоров изуродовал свои брови и шокировал россиянВидео

22:30

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

22:09

Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле ХерсонаВидео

22:07

Задача для самых умных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении больничной палаты

Реклама
22:06

Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи УкраинеВидео

21:53

"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - СнегиревВидео

20:56

Террорист Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю и призвал Путина "уничтожить Украину"Видео

20:47

Медведев пригрозил Зеленскому убийством: в ОП указали на его "балабольство"Видео

20:19

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодинаВидео

20:08

"Умерший папа звал её к себе": в Умани мужчина опознал погибшую жену по халату, а сына - по кофточкеВидео

19:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

19:10

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на КремльВидео

19:05

Атака на Кремль: во время взрыва на крыше резиденции Путина заметили двух "карлсонов"Видео

18:47

После разглашения о визите Зеленского в Германию может назревать скандал - The Guardian

18:44

Серьёзно, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине?мнение

Реклама
18:42

Создатель искусственного интеллекта сожалеет о разработке: ее может использовать Путин

18:06

В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный ударВидео

17:29

Должны были уехать 116 человек: оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне

17:20

Испугались удара ВСУ: оккупанты перегнали большинство кораблей из Крыма в РФ – ГУРВидео

17:17

4 знака зодиака окутает успехом в мае: кому серьезно повезетВидео

16:59

В Украине будут изымать символы "советщины": ВРУ приняла закон "АнтиПушкин"

16:55

"Уже все началось": напуганный Пригожин в истерике заявил, что ВСУ пошли в наступлениеВидео

16:48

Алла Пугачева внезапно вернулась в МосквуВидео

16:32

Парад на 9 мая будет: в Кремле Песков сделал хорошую мину при плохой игре после атаки дроновВидео

16:18

Взрыв над Кремлем всколыхнет всю Россиюмнение

15:53

Неизвестный беспилотник ударил по Кремлю: у Зеленского заявили, что ничего не знают

15:50

Скоро будут наступательные действия, а после них и самолеты - ЗеленскийВидео

15:29

Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение

15:17

Меган Фокс съехала от скандалиста-жениха - СМИ

15:12

Мощный взрыв и искры в небе: в Кремле начался пожар после ночной атакиВидео

14:56

Пока Кацурин возился на кухне: Дорофеева щегольнула стройными ногами в мини-шортах

14:54

Зеленский едет в Германию: все подробности визита президентаВидео

14:46

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

14:31

Когда будет Яблочный и Медовый Спас: даты, традиции и история праздников

14:23

В память о герое в Мукачево расцвели 13 тысяч тюльпанов: трогательная история от супруги Романа Жука

Реклама
14:18

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

13:59

Все не могут получать доплаты за то, что служат государству - Данилов о 30 тысячах военным

13:50

"Нас могли убить": в спецпроекте Комарова "Год. За кадром" Резников откроет подробности визита в беларусь на переговоры с рфВидео

13:34

Могут ли сотрудники военкоматов вручать повестку через родственников: ответ юристаВидео

13:19

"Мы за Украину": в Ялте школьника заставили извиниться перед Путиным и РоссиейВидео

12:49

"Набирай, номер не изменился": Леся Никитюк решила "подбить клинья" к Джареду Лето

12:41

Как в СССР обходились без подгузников: интересные факты из прошлого

12:18

Контрнаступление ВСУ и "оборона" оккупантов: Мусиенко раскрыл тактику врагаВидео

12:07

Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

12:07

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять