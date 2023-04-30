'Моего мужа назвали в честь овоща': молодая пара хочет дать своему ребенку 'уникальное' имя

Женщина попросила пользователей соцсети посоветовать имена, которые бы "соответствовали" имени ее мужа.

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Молодая пара хочет дать своему ребенку "уникальное" имя / pixabay.com

Выбор имени для будущего ребенка – очень ответственное дело. Многие родители предпочитают традиционные имена. Однако есть и те, которые придумывают для своих детей нестандартные имена. Так случилось и в одной семье, которая решила, что имя их будущего малыша должно быть "уникальным", как имя папы ребенка.

Как пишет Mirror, мужа зовут Кале, как и крестоцветный овощ, и жена хочет, чтобы их будущий ребенок имел "уникальное" имя.

"Нам трудно выбрать имя, потому что мой муж хочет, чтобы имена наших детей были уникальными. Его имя пишется так же, как овощ капуста, но в целом это не такое уж и плохое имя", - рассказала женщина.

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Женщина попросила пользователей соцсети посоветовать имена, которые бы "соответствовали" имени ее мужа, но попросила их избегать любых других названий овощей, таких как морковь. Она добавила:"Мы все это уже слышали".

Многие люди начали оставлять предложения более необычных имен, которые они могли бы использовать, в том числе Базилик, Шалфей, Ромашка, Рожь, Шанс, Лиса, Перо и Кедр.

Один человек прокомментировал: "Несколько идей для названий, связанных с едой: Клен, Оливка, Яблоко, Мак, Бри, Коко, Вишня, Перец и Чипс".

Другие предложения включали Кало, Зеланд, Кестрел, Брюн, Таз, Мавис, Мелло, Зефир, Кейридж и Суэйд.

Между тем, некоторые люди призывали женщину быть немного осторожной, когда дело доходит до выбора имени, потому что оно "слишком уникальное".

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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