Свекровь полностью разорвала связь с невесткой из-за "скандального" имени новорожденной внучки

Свекровь прекратила общаться со своей невесткой, потому что она дала своей новорожденной дочери другое имя. Свекровь посчитала, что имя её внучки является "оскорбительным". Об этом сообщает Mirror.
Всё началось с того, что мама мужа хотела, чтобы её внучку звали Фиона. Однако родители решили дать малышке двойное имя - Фиона-Анна. Вторая часть имени связана с именем бабушки новоиспеченной мамы. Однако её свекровь не смогла смериться с таким "предательством".
"Моя свекровь расстроена из-за того, что мы с мужем выбрали второе имя для нашей дочери. Она обижена, обижена и не может отпустить это. Когда мы объявили, что назовем малышку Фионой-Анной, она сразу же расстроилась", - говорит невестка.
Как оказалось, новоиспеченная бабушка не любит это имя, так как именно так звали какую-то её знакомую, с которой она очень сильно поссорилась.
"Анной звали кого-то из её прошлого, кто её сильно обидел и предал. И я думаю, что она до сих пор держит эту обиду ... Я была беременна и сказала, что ей придется пережить это", - говорит невестка.
После официальной регистрации малышки под этим именем, свекровь вовсе начала игнорировать жену своего сына. Она даже заблокировала номер своей невестки и теперь не видит фото, которые ей пытаются отправить.
"Она заблокировала мой номер. Когда я пытаюсь отправить детские фотографии, они никогда не доставляются. Она говорила с близкими нам людьми о том, как ей больно. Она не будет говорить с нами напрямую об этом, но мы слышали от моего брата и невестки, что моя свекровь вне себя от этого", - говорит женщина.
Лишь позже новоиспеченная бабушка призналась, почему она так ненавидит имя Анна. Оказалось, именно так звали её злую свекровь, с которой была ужасная ссора после "грязного" развода еще 25 лет назад.
Свекровь обиделась на невестку, потому что думает, что такой выбор был сделан намеренно, чтобы "поиздеваться над ней".
"Все, что я хотела, это включить имя моей бабушки в имя моей дочери, потому что это всегда было важно для меня", - объяснила женщина.
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