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Свекровь полностью разорвала связь с невесткой из-за "скандального" имени новорожденной внучки

4 апреля 2023, 22:45
Женщина вне себя из-за того, что её невестка и сын назвали новорожденную дочь двойным именем.
женщина, ребенок
Бабушка разорвала общение с невесткой из-за имени внучки / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Свекровь прекратила общаться со своей невесткой, потому что она дала своей новорожденной дочери другое имя. Свекровь посчитала, что имя её внучки является "оскорбительным". Об этом сообщает Mirror.

Всё началось с того, что мама мужа хотела, чтобы её внучку звали Фиона. Однако родители решили дать малышке двойное имя - Фиона-Анна. Вторая часть имени связана с именем бабушки новоиспеченной мамы. Однако её свекровь не смогла смериться с таким "предательством".

"Моя свекровь расстроена из-за того, что мы с мужем выбрали второе имя для нашей дочери. Она обижена, обижена и не может отпустить это. Когда мы объявили, что назовем малышку Фионой-Анной, она сразу же расстроилась", - говорит невестка.

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Как оказалось, новоиспеченная бабушка не любит это имя, так как именно так звали какую-то её знакомую, с которой она очень сильно поссорилась.

"Анной звали кого-то из её прошлого, кто её сильно обидел и предал. И я думаю, что она до сих пор держит эту обиду ... Я была беременна и сказала, что ей придется пережить это", - говорит невестка.

После официальной регистрации малышки под этим именем, свекровь вовсе начала игнорировать жену своего сына. Она даже заблокировала номер своей невестки и теперь не видит фото, которые ей пытаются отправить.

"Она заблокировала мой номер. Когда я пытаюсь отправить детские фотографии, они никогда не доставляются. Она говорила с близкими нам людьми о том, как ей больно. Она не будет говорить с нами напрямую об этом, но мы слышали от моего брата и невестки, что моя свекровь вне себя от этого", - говорит женщина.

Лишь позже новоиспеченная бабушка призналась, почему она так ненавидит имя Анна. Оказалось, именно так звали её злую свекровь, с которой была ужасная ссора после "грязного" развода еще 25 лет назад.

Свекровь обиделась на невестку, потому что думает, что такой выбор был сделан намеренно, чтобы "поиздеваться над ней".

"Все, что я хотела, это включить имя моей бабушки в имя моей дочери, потому что это всегда было важно для меня", - объяснила женщина.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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