Девушка четыре месяца не знала имени своего парня

Мужчину звали то ли Патриком, то ли Ричардом, то ли еще как-то...

Девушке пришлось попотеть, чтобы выкрутиться из ситуации / Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Пользователь популярного американского форума Reddit рассказала, что она не знала имени своего парня в течение первых четырех месяцев их отношений.

Не зная, зовут ли его Патриком или Ричардом, она отчаянно искала информацию и избегала ситуаций, когда нужно было называть парня по имени. Но, наконец, она нашла ответ в документах на его машину.

"Я узнала имя моего тогдашнего парня после четырех месяцев знакомства с ним. Я не была уверена, зовут ли его Патрик или Ричард, поэтому просто не называла его никак", - сказала она на Reddit.

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Не странно, что у них не срослось

"Это было до интернета и прочего, и я, наконец, узнала это после проверки страховой карты в его бардачке, когда он однажды ненадолго вышел из машины", - цитирует женщину Mirror.

Узнав, наконец, его имя, пара быстро перевела свои отношения на новый уровень — обручилась и назначила дату свадьбы. К сожалению, их союз закончился разводом, и, поскольку их пути разошлись, она признается, что теперь "называет его в уме совершенно разными именами".

Не единичный случай

В то время как большинство пользователей не могли не посмеяться над ее признанием, другие начали делиться своими неловкими историями после того, как неправильно назвали чье-то имя.

Один пользователь сказал: "У меня есть коллега, который всегда называет меня Джо, я никогда не исправлял его, хотя это не мое имя. Прошло уже пять лет, и я даже не знаю, как бы я к этому отнесся. Я не вижу его часто, может быть, один или два раза в неделю".

Другой пользователь добавил: "Некоторые люди очень болезненно относятся к своим именам, а некоторых это вообще не волнует. Я попадаю в последнюю категорию. Люди все время путают мое имя - пока я знаю, что они разговаривают со мной, мне все равно".

Третий пользователь сказал: "У некоторых людей просто плохо с именами. Мой муж добрых два года звонил моей хорошей подруге Нэнси, когда ее звали Сюзанна. Мы просто смеялись над этим".

Напомним, в Индии мужчина, который убил женщину почти десять лет назад, был приговорен к пожизненному заключению после того, как всплыли новые доказательства от попугая. Нилам Шарма, жена журналиста и редактора Виджая Шармы, была найдена мертвой в своем доме 20 февраля 2014 года. Как оказалось, ее убийцей был племянник.

Попугай выкрикнул имя племянника Шармы и вызвал подозрение. После этого Ашу признался в убийстве Нилам и рассказал, что в жестоком убийстве ему помогал друг. В итоге они были приговорены к пожизненному заключению.

Также в Лондоне живет женщина, которая голодает в течение года из-за своих домашних животных. Она тратит на них 60 фунтов. Ясемн Каптан из-за болезни оставила работу и теперь вынуждена жить на пособие, но тратит она его не только на себя

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