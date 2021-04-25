Reddit и Viber: топ-10 сайтов, которые больше всего загрязняют воздух

Назван самый грязный сайт в мире / УНИАН

Сравнительная платформа Uswitch представила рейтинг самых загрязняющих атмосферу Земли веб-ресурсов. Отмечается, что для этого специалисты отобрали 200 популярных сайтов и сравнили углеродный след, который они оставляют после посещения пользователями.

Во внимание брали множество факторов – от хостинга до размера шрифта, изображений и видео. Кроме того, при оценке учли, работают ли центры обработки данных и телекоммуникационные сети на возобновляемых источниках энергии или ископаемом топливе.

Что это за сайты

Сайтом, который больше всего загрязняет планету стал Reddit. За одно посещение сайт выделяет порядка 13.05 граммов углекислого газа. Для сравнения – если один пользователь кликнет на сайт 69 раз, это равно выбросам пятикилометровой поездки автомобиля.

Еще одним из крупнейших загрязнителей является Pinterest. Он выбрасывает до 12,43 г углекислого газа за посещение. Далее по списку идет игровая платформа Nintendo – 11,43 г за посещение.

В десятку самых вредных сайтов также вошли:

ресурс о погоде Accuweather;

спортивная платформа ESPN;

бренд нижнего белья Victoria's Secret;

розничный торговец моды Uniqlo;

интернет-магазин электроники и гаджетов Banggood;

китайский гигант электронной коммерции Alibaba.

Также сайт автопроизводителя Mazda выбрасывает в 16,19 г, тогда как в сфере социальных сетей – едва ли не самом важном секторе из всех, касающихся нашего цифрового следа – приложение по обмену мгновенными сообщениями Viber "выпустило" больше всего выбросов: 13 г за одно использование приложения.

Наиболее же экологически чистым популярным сайтом, по оценке USwitch, стала "Википедия" – за посещение она производит 0.4 грамма углекислого газа. Также в перечне "чистых" сайтов оказались профессиональная соцсеть LinkedIn, модный бренд H&M, Facebook Messenger, система онлайн-платежей PayPal и платформа для сайтов WordPress.

Reddit - один из самых "грязных" веб-сайтов в интернете / Green Queen

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Ранее мы сообщали, что Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube.

Так, украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.