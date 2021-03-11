Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube

Google вводит налоги на доходы YouTube-блогеров / DataArt

Компания Google планирует начать с июня 2021 года удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на видеостриминговой платформе YouTube.

Украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.

В сообщении Google указывается, что "все авторы, монетизирующие свой контент на YouTube, независимо от их местонахождения в мире, обязаны предоставлять налоговую информацию до 31 мая 2021 года". Компания обосновала свои требования изменениями в американском налоговом законодательстве, которые подразумевают возможность вычитать налоги с авторов за пределами американской территории.

Важно отметить, что налоги будут браться только с просмотров, которые осуществляются непосредственно на территории США – таким образом, если основной трафик поступает из Украины или Европы, то такие ютуберы не ощутят на себе эффект налогообложения.

Google вводит налоги на доходы YouTube-блогеров / Support Google

Как предоставить Google налоговую информацию

Войдите в аккаунт AdSense;

Нажмите Платежи;

Нажмите Управление настройками;

Прокрутите страницу вниз до раздела "Платежный профиль", найдите строку "Налоговая информация (США)" и нажмите на значок карандаша рядом с ней;

Нажмите Управление налоговой информацией;

Откроется страница, на которой будут представлены инструкции по выбору нужной формы.

При этом специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в представительстве только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту. Подавать документы необходимо каждые три года.

Что изменится для украинских пользователей

Скорее всего, мало что – по крайней мере для региональных "ютуберов". Как мы упоминали ранее, налоги будут браться только с просмотров, которые осуществляются непосредственно на территории США.

Англоязычные каналы, с другой стороны, будут лишаться ощутимой доли от доходов. А учитывая, что Google уже забирает себе 45% от всех доходов, генерируемых рекламой и 30% от донатов, новая ставка может негативно сказаться на активности ваших любимых англоязычных каналов.

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.