Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google"

Игры Steam и EGS подорожают для украинцев / The Witcher 3: Wild Hunt

Во вторник, 16 февраля, в Верховной Раде в первом чтении планируют рассматривать законопроект о так называемом налоге на Google, согласно которому все западные IT-компании, которые продают цифровой контент (игры в том числе) в Украине обязаны платить 20% налог от стоимости этих товаров.

Для конечных покупателей это означает рост цен в цифровых магазинах на 20%. К счастью, в документе нет четких критериев "западной компании" - украинские отделения Sony и Microsoft, например, оперируют на украинском рынке и вполне сходят за "украинских IT-гигантов".

Но вот компании Valve и Epic Games, которые не имеет своего представительства в Украине, могут обязать платить этот процент с продаж каждой игры в сервисе Steam и EGS, соответственно. Потенциально это означает рост цен на все игры в сервисе на 20% и больше.

После введения налога у компаний есть несколько путей развития:

Повысить стоимость цифровых товаров и услуг (предположительно на 20%);

Оставить цену прежней: в такой ситуации убытки понесут сама компания, а также разработчики и издатели игр, но не покупатели;

Разбить сумму налога между собой и покупателем.

На данный момент так называемый налог на Гугл существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

Во всех этих странах варьируется ставка налога (от 5% до 27%), отличаются или вообще отсутствуют пороговые суммы для регистрации компаний плательщиками НДС, а также отличаются сами регистрационные процедуры

А тем временем в обоих сервисах Steam и EGS проходит масштабная распродажа в честь лунного Нового года, которая продлится до 25-го числа. На скидки ушли Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, GTA V и другие известные хиты.