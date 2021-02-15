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"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

Анастасия Кучкина

журналист

15 февраля 2021, 17:00

В Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Facebook, Steam, Google. Эксперты уже говорят, что заплатить придется украинским пользователям.

Google
16 февраля в Раде планируют рассматривать законопроект о так называемом налоге на Google / GettyImages

Во вторник, 16 февраля, в Верховной Раде в первом чтении планируют рассматривать законопроект о так называемом налоге на Google, согласно которому мировые интернет-гиганты, такие как Google, Facebook, Steam, EGS, Netflix и Apple будут обязаны платить налоги за работу своих сервисов в украинский бюджет.

Но на деле, как уверяют эксперты, новый налог по факту ляжет на плечи не мировых корпораций, а рядовых потребителей и малого и среднего бизнеса - для них поднимутся цены товаров и тарифы на подписки, а рекламные расценки улетят в космос .

Что такое налог на Гугл и чем он грозит

В законопроекте предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и заставить поставщиков электронных услуг, не имеющих постоянных представительств в Украине, платить 20% НДС (налог на добавленную стоимость) от прибыли компании на территории страны.

Кроме того, законопроектом вводится и само понятие электронных услуг. Ими, согласно законопроекту, считаются услуги, поставляемые через Интернет и к ним относятся:

  • поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;
  • поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игры (в том числе - азартные), включая поставки услуг по участию в таких играх;
  • предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
  • предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;
  • поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
  • предоставление рекламных услуг в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Этот законопроект – уже вторая попытка Слуг народа ввести налог на прибыль для интернет-гигантов в Украине. Напомним, что в декабре 2019 года автор законопроекта 4184, глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев, уже регистрировал аналогичный проект, но тогда, несмотря на несколько личных встреч Гетманцева с представителями Facebook и Viber, дело не пошло.

Проект, который планируют рассмотреть в Раде, в сравнении с предыдущим, претерпел изменения. Согласно ему, компании-нерезиденты должны будут зарегистрироваться плательщиками налогов, если сумма предоставленных ими услуг превышает 1 миллион гривен в год по курсу Нацбанка.

При этом, в сравнении с предыдущим проектом Гетманцева, в случае отказа от регистрации значительно повысилась сумма штрафа – 100% от стоимости предоставленных услуг (раньше было 8500 гривен).

Читайте такжеНалог на Фейсбук: что с ним не так и как он скажется на потребителяхКроме того, лицо-нерезидент считается зарегистрированным как плательщик налога с даты внесения (в предыдущей редакции – с 1 января) записи в реестр налогоплательщиков. Также в законопроект 4184 добавили пункт о сроках перерегистрации и внесении возможных изменений в учетных ведомостях – в течении 10 рабочих дней.

При этом, законопроектом для нерезидентов предусмотрены не только ужесточения, но и некоторые упрощения, ведь компании-нерезиденты не будут подавать налоговых накладных на свои операции и смогут не только подавать упрощенную налоговую декларацию, но и оплачивать свои налоги сразу в иностранной валюте.

Как ранее объяснял Даниил Гетманцев, если законопроект примут в Раде, это может принести около 3 млрд прибыли в госбюджет ежегодно, а также поможет уравнять налоговую нагрузку на всех игроков цифрового рынка.

"Ситуация, которая есть, - наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить", - пояснил Гетманцев.

За повышение заплатит потребитель

На данный момент так называемый налог на Гугл существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

Во всех этих странах варьируется ставка налога (от 5% до 27%), отличаются или вообще отсутствуют пороговые суммы для регистрации компаний плательщиками НДС, а также отличаются сами регистрационные процедуры.

А это значит, в чем убеждены эксперты, что введение новой схемы уплаты налогов для иностранных интернет-компаний наверняка повысит и плату за их услуги для украинских пользователей.

"НДС является косвенным налогом, который ложится, как правило, на плечи потребителей. Поэтому логично предположить, что для последних следует ожидать увеличения стоимости электронных услуг. Каким оно будет - незначительный процент или больше - неизвестно. Ведь все зависит от политики компаний - гигантов, таких как Google, Facebook, Steam и другие", - объяснил в комментарии Главреду президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Читайте такжеРада заставит Facebook и Netflix платить налоги в УкраинеОн напомнил, что после "закручивания" налоговых гаек в Европе техно-гигант Apple заявил, что увеличит сборы с разработчиков приложений, поскольку имеет целью перевести часть расходов на новые цифровые налоги на малый бизнес

С его точкой зрения согласен член Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко.

"Изменение, скорее всего, приведет к подорожанию на 20% услуг от цифровых гигантов. Как гражданин и налогоплательщик, я негодую, потому что мне не понятна попытка "обилетить" мировых IT-гигантов при полном отсутствии программы и стратегии их привлечения на украинский рынок, чтобы они у нас открыли офисы, R&D-центры, создали рабочие места и сформировали вокруг себя сопутствующую инфраструктуру".

Удар по украинскому бизнесу

Вместе с тем, как пояснил Главреду СЕO диджитал-агентства Svitsoft Георгий Курбанов,если закон примут, то помимо самих пользователей пострадает и работающий в IT-нише отечественный малый бизнес.

"У Google уже давно существует юридическое лицо в Украине – Гугл-Украина, которое официально принимает платежи, то есть, они уже по факту уплачивают НДС. То же самое касается и Вайбера – у него нет официального офиса в Украине, но тоже есть официальное юридическое лицо-представитель. А в случае с Facebook рекламодатели уже переплачивают 20% и без этого законопроекта, так как они платят с юрлица 20%, эти деньги потом пересылаются ФОП, потом на банковскую карту, с которой Facebook списывает деньги. То есть, уровень комиссионных зашкаливает - сначала 20% НДС, затем 5% на прибыль, затем 1% за снятие наличных и еще надо учесть комиссионные агентства. То есть, чтобы официально запустить рекламу с Facebook, комиссия и так доходит до 40%. Потому от этого нововведения пострадает как раз маленький и средний предприниматель, который использует карточный расчет с тем же Google или Facebook", - сказал Курбанов.

Верховная Рада законопроект Google Apple Facebook налогообложение Анатолий Кинах Глущенко новости Украины
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