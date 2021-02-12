Вместе с раздачей бесплатной игры в Epic Games Store стартовала новая распродажа

Распродажа в Epic Games Store / Cyberpunk 2077

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store началась масштабная распродажа в честь прошедшего весеннего показа игр, которые появятся в магазине в течение года.

Шоу оказалось довольно скудным, а большую часть трансляции посвятили обновлениям условно-бесплатных игр. Главным же анонсом стал выпуск всех основных частей Kingdom Hearts на PC эксклюзивно через Epic Games Store. Это случится уже 30 марта.

В течение недели, до 18 числа, пользователи сервиса могут забрать Halcyon 6: Starbase Commander – космическую ролевую стратегию, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.

А вот следующим бонусным проектом станет Rage 2 – вторая часть постапокалиптического шутера от id Software, в которой игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей. Также вместе с Rage 2 пользователи EGS смогут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.

Ну а вдобавок можно взглянуть на свежую распродажу, которая продлится до 25-го числа. На скидки ушли Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, GTA V и другие известные хиты.

Кстати, Epic Games Store – это не единственное место, где можно купить со скидкой нашумевший Cyberpunk 2077. Игру по акции также продают в GOG, причем там она стоит на 60 грн дешевле.