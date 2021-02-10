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Sony запустила распродажу игр для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины

10 февраля 2021, 14:17
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В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Распродажа игр для PS4 в Украине / Sony

Компания Sony и её розничные партнёры запустили масштабную распродажу игр и аксессуаров для консоли PlayStation 4, которая продлится до 21-го января этого года. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, один из самых самобытных проектов последних лет Death Stranding отдают за 599 грн вместо 1899. Невероятно увлекательный приключенческий экшен Horizon Zero Dawn можно взять за 359 грн, столько же просят за новую часть приключений яростного спартанца Кратоса God of War.

Распродажа проходит в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka, АЛЛО и Foxtrot.

Из интересных предложений также можно отметить:

  • The Last of Us: Part II — 1099 грн (вместо 1999 грн)
  • The Last of Us. Обновлённая версия — 389 грн (вместо 549 грн)
  • Ghost of Tsushima— 849 грн (вместо 1999 грн)
  • Bloodborne — 389 грн (вместо 549 грн)
  • Days Gone — 599 грн (вместо 1899 грн)
  • Gran Turismo Sport— 269 грн (вместо 599 грн)
  • Ratchet & Clank — 389 грн (вместо 549 грн)
  • Nioh 2 — 389 грн (вместо 1899 грн)
  • Uncharted 4: Путь вора — 389 грн (вместо 549 грн)
  • Killzone: В плену сумрака — 269 грн (вместо 549 грн)
  • Red Dead Redemption 2 — 1199 грн (вместо 1499 грн)
  • Комплект Far Cry 4 + Far Cry 5 — 999 грн (вместо 1349 грн)
  • Assassin's Creed: Одиссея — 899 грн (вместо 1299 грн)
  • FIFA 21 — 1299 грн (вместо 2249 грн)
  • Life is Strange 2 — 499 грн (вместо 999 грн)

Напомним, что в настоящий момент в сервисе EGS бесплатно отдают Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.

PlayStation 4
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