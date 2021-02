В Epic Games Store бесплатно отдают украинский шутер Metro: Last Light

В EGS бесплатно раздают игру Metro: Last Light Redux / 4A Games

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают сразу два тайтла – помимо обещанной стратегической RPG For the King в магазине можно забрать Metro: Last Light.

Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Авторы Metro: Last Light решили не брать за основу сюжета события романа Дмитрия Глуховского "Метро 2034", продолжения романа "Метро 2033". Вместо этого, игра является прямым продолжением первой части с насыщенным, отчасти нелинейным сюжетом. Главным героем Metro: Last Light вновь становится Артём, которому на этот раз приходится предотвратить гражданскую войну между обитателями московского метро.

Обе игры будут бесплатными в течение недели, до 11 февраля 18:00 по Киеву. В следующий четверг на раздачу встанет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.

Трейлер Metro: Last Light

В настоящий момент в другом онлайн-магазине, PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.

Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.