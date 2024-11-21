Потеряли 700 тысяч человек: Британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

Россия потеряла 3,5 тысячи танков и 7,5 тысяч бронированных машин, но компенсирует это за счет запасов техники времен СССР, отметили в Минобороны Британии.

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Минобороны Британии оценило деградацию российских войск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

За 1000 дней войны потери РФ составили более 700 тысяч человек убитыми и ранеными

Большинство солдат имеют минимальную подготовку, а командиры используют базовые тактики видео дня

Россия потеряла 3,5 тысячи танков и 7,5 тысяч бронированных машин

За 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ претерпели значительные изменения. За это время количество погибших и раненых военных составило более 700 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

По данным военных, перед вторжением Россия пыталась создать современные профессиональные вооруженные силы, способные к проведению сложных операций. Однако после 1000 дней войны российские сухопутные войска значительно отличаются от тех, что вторглись в Украину.

"Большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для достижения успеха, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь", - отметили аналитики.

Потери личного состава России, которые составили более 700 тысяч человек убитыми и ранеными, существенно подорвали качество вражеских вооруженных сил. Кроме того, Россия потеряла не менее 3,5 тысячи основных боевых танков и 7,5 тысяч бронированных машин. Впрочем, большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся от Советского Союза, позволяют России частично компенсировать значительные потери.

"Несмотря на потери, понесенные ее сухопутными войсками, российское территориальное продвижение в Украине ускорилось к 2024 году. Этому способствовала готовность российского руководства к потерям, а также количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины. Сейчас линия фронта является менее стабильной, чем когда-либо с момента начала войны", - отметили в Минобороны Британии.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Валерий Залужный заявил, что 2024 год можно считать началом Третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Украина уже борется не только с Россией, но и с войсками Северной Кореи, Ирана и Китая, которые активно вовлечены в войну.

Также политтехнолог Александр Кочетков заявил, что использование дальнобойного вооружения способно нейтрализовать северокорейские силы в Курской области России. По его словам, эти системы могут предотвратить вытеснение ВСУ с этой территории.

Как сообщал Главред, ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной, поскольку враг имеет резервы для наступления. Кремль поставил задачу выйти на Купянск-Узловой до Нового года, но благодаря мощному сопротивлению Сил обороны оккупанты несут большие потери и не имеют значительных успехов.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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