Обращение Путина и удар ракетой "Орешник": главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины по состоянию на 22:00: главные события дня, охватывающие военную обстановку, дипломатические заявления и ключевые внутриполитические решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 21 ноября / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео, t.me/Zaluzhnui, ДСНС України

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда :

В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

В ночь на 21 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет вражеских МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал" - и бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

В четверг, 21 ноября по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света в 4 областях Украины и городе Киев. Об этом сообщила компания ДТЭК в Telegram.

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Экстренные отключения будут действовать кроме столицы ввели в действие в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

В ночь на четверг, 21 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Днепре - под удар попало промышленное предприятие.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, с раннего утра страна-агрессор РФ массированно атаковала область. Информация о последствиях уточняется.

Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

Утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

Как пишут журналисты Forbes, поскольку атака была масштабной, цель, вероятно, была укрепленной. Ракеты Storm Shadow как раз разрабатывались для уничтожения укрепленных сооружений, таких как подземные бункеры.

РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету: стали известны детали утреннего удара

Страна-агрессор Россия утром в четверг, 21 ноября, запустила по Украине ряд ракет. В частности, захватчики запустили межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ.

Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий распорядился развернуть системы противовоздушной обороны в ближайших к границе с Украиной районах страны.

Об этом он сообщил на Facebook и объяснил причину такого решения. По его словам, Венгрия боится, что разрешение от США на нанесение ударов американским вооружением вглубь страны-агрессора России якобы может спровоцировать Кремль.

"Броня просто не доезжает": военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении

Российские оккупанты используют на Покровском направлении пехоту вместо бронетехники. Пехотные подразделения сейчас осуществляют атаки без привлечения бронетехники из-за активного применения украинскими военными беспилотников.

Об этом рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" в эфире телеканала "Киев24". Он описал нынешнюю ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, отметится сильным ветром. Также многие области нашего государства накроют осадки в виде снега и дождя.

Осадки в пятницу будут в западных, северных и многих центральных областях. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Пострадавшие и разрушения в Днепре: что известно о последствиях ракетного удара

Утром 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала город Днепр ракетами. В МВД Украины сообщили обновленную информацию о последствиях вражеского удара с воздуха.

Известно уже о двух людях, которые пострадали от атаки оккупантов. Кроме этого в городе зафиксированы разрушения. Повреждения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, на территории частного сектора возник пожар в двухэтажном жилом доме.

РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - дети

Утром в четверг, 21 ноября, российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Пострадали 15 человек, в том числе двое подростков. Есть разрушения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 17-летний парень госпитализирован. Еще одному 16-летнему юноше помощь была оказана на месте. Всего госпитализированы 9 человек.

Во время атаки Украины в четверг, 21 ноября, страна-агрессор Россия запустила межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Однако после этого в Кремле почему-то решили всячески избегать комментариев по этому поводу.

Доказательством этого является то, что прямо во время брифинга Министерства иностранных дел РФ пресс-секретарю Марии Захаровой позвонили "сверху" и сказали следующее: "Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запретили говорить, (приказ - Главред) действителен еще".

Хотя, очевидно, это указание должно было оставаться вне ушей присутствующих на брифинге, Захарова сделала так, что это услышали все, ведь забыла отойти от микрофона.

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по Днепру. Как известно, сегодня утром Россия запустила по городу межконтинентальную баллистическую ракету и восемь ракет другого типа.

По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты.

РФ ударила межконтинентальной ракетой по Украине: известна цель Кремля

Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", которая может нести ядерный заряд для удара по территории Украины. Эта атака стала очередным примером эскалации войны и нарушения международного права.

Главред собрал главное, что стоит знать об ударе, вероятно, ракетой "Рубеж" по Днепру.

Могут запускать и с воды, и с земли: сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

Российские оккупанты начали бить по Украине межконтинентальными баллистическими ракетами. Под этим обстрелом оказался Днепр. Defense Express назвало количество межконтинентальных баллистических ракет, которыми может располагать РФ.

Отмечается, что на начало 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Оккупанты накапливали их в течение двух десятков лет.

"Использует ту же ракету": генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом"

Удар по Днепру, вероятно, является "предупреждением" для Украины. Решение России использовать межконтинентальную баллистическую ракету для атаки по Днепру может быть сигналом готовности агрессора применить это оружие и против Киева. Об этом заявил генерал-майор США в отставке Марк МакКарли в комментарии CNN.

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

В издании Daily Mail недавно появилась статья, в которой предположили, что США могут предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения ее безопасности. Однако в Офисе Президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

Третья мировая война уже началась. В этом убежден посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом он лично заявил во время выступления на церемонии награждения УП-100.

Такое мнение он высказал на фоне того, как РФ прямо привлекла своих союзников в войну против Украины.

Украинцев ждут новые правила бронирования: что изменится 1 декабря - Кабмин

С 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения коснутся правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев. Об этом сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратиев в интервью Forbes Ukraine.

Изменения будут внесены в постановление №76. По словам замминистра, текст документа уже дорабатывается и в ближайшее время будет подписан правительством.

Потеряли 700 тысяч человек: британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

За 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ претерпели значительные изменения. За это время количество погибших и раненых военных составило более 700 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

По данным военных, перед вторжением Россия пыталась создать современные профессиональные вооруженные силы, способные к проведению сложных операций. Однако после 1000 дней войны российские сухопутные войска значительно отличаются от тех, что вторглись в Украину.

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В пятницу, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет украинцам будут выключать с 6:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, ограничения электроснабжения будут применять в разных объемах. С 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений, а с 7:00 до 18:00 - две очереди.

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

В четверг, 21 ноября, Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил диктатор Владимир Путин в своем срочном обращении.

Он сообщил, что во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Погода в Украине 22 ноября будет снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта. В этот день будут метели, сильный снег, гололедица и штормовой ветер.

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник. О том, что известно о ракете "Орешник" рассказали аналитики издания Defence Express.

Отмечается, что в открытом доступе нет никакой информации о российской ракете под названием "Орешник". Зато есть основания полагать, что кремлевский режим имеет привычку придумывать названия для различных "вундерваффе".

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

Украина нуждается в конкретных действиях от своих международных партнеров, особенно после удара России межконтинентальной ракетой по Днепру. Над страной необходимо укрепить воздушный щит. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

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