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Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Ангелина Подвысоцкая
21 ноября 2024, 19:38обновлено 21 ноября, 20:37
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Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Где будут метели
  • В каких регионах будут снегопады и штормовой ветер
  • Где синоптики прогнозируют -11

Погода в Украине 22 ноября будет снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта. В этот день будут метели, сильный снег, гололедица и штормовой ветер.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что завтра во многих областях Украины будет снег, дождь и сильный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем повысится до 4-9 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

погода 22 ноября
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: ventusky

Погода 22 ноября

В Украине 22 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег и дождь во многих областях Украины. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололедица. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 17-22 м/с.

"Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, на юге страны 8-13°.В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, метель; температура ночью 6-11°, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 22 ноября в Украине будет холодно и снежно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +2...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градусов.

погода 22 ноября
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: meteoprog

Погода 22 ноября в Киеве

В Киеве 22 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь, мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть также сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 ноября
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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