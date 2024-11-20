Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

Российские оккупанты подняли в небо 8 бортов Ту-95 мс.
Российские оккупанты подняли в воздух авиацию. По предварительным данным, они могли совершить пуски крылатых ракет.
Об угрозе предупреждали в Telegram-канале "Николаевский Ванек". По его информации РФ совершила пусковые маневры 7 бортов ТУ-95мс в районе Энгельса.
Ожидается, что в случае реальных пуском ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 18:30.
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