Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

Российские оккупанты подняли в небо 8 бортов Ту-95 мс.

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Ракетная атака на Украину / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты подняли в воздух авиацию. По предварительным данным, они могли совершить пуски крылатых ракет.

Об угрозе предупреждали в Telegram-канале "Николаевский Ванек". По его информации РФ совершила пусковые маневры 7 бортов ТУ-95мс в районе Энгельса.

Ожидается, что в случае реальных пуском ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 18:30.

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