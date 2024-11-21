В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Главное:
- Графики отключений электроэнергии будут действовать с 6:00 до 22:00
- С 7:00 до 18:00 будет действовать две очереди отключений, в остальные часы - одна
В пятницу, 21 ноября, в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет украинцам будут выключать с 6:00 до 22:00. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным компании, ограничения электроснабжения будут применять в разных объемах. С 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений, а с 7:00 до 18:00 - две очереди.
В компании объяснили, что причиной ограничений является повреждение энергетических объектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки России по территории Украины 17 ноября.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в Укрэнерго.
Кроме этого, объем и время применения ограничений может меняться в течение суток. Актуальную информацию можно узнать на официальных страницах облэнерго.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику", - призвали энергетики.
Отключения света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 21 ноября в Украине, по указанию "Укрэнерго", ввели экстренные отключения электроэнергии в Киеве и четырех областях: Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой. Кроме того, в Сумской и Житомирской областях вводили аварийные отключения без соблюдения графиков.
Графики отключений электричества в Украине могут отменить уже в эти выходные, если будут благоприятные условия. Народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что важными факторами являются солнечная погода, температура и атаки на энергосистему.
Кроме этого, президент Зеленский заявил, что Россия осуществила более 220 атак на объекты генерации электроэнергии в Украине и оккупировала около 18 гигаватт энергетических мощностей. Он отметил, что это является частью войны против людей и света, но украинцы делают все возможное, чтобы избежать темноты.
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