'РФ деградировала до состояния КНДР': в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

Украина призывает международных лидеров не ждать результатов экспертных выводов и реагировать на использование РФ нового типа оружия, заявил Георгий Тихий.

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Украине срочно нужно усилить воздушный щит / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления Тихого:

Украина нуждается в укреплении воздушного щита и предоставлении систем, которые способны перехватывать МБР

Комплексы THAAD существуют в нескольких странах и будет логично разместить их в Украине

Использование МБР свидетельствует о деградации России до уровня КНДР

Украина нуждается в конкретных действиях от своих международных партнеров, особенно после удара России межконтинентальной ракетой по Днепру. Над страной необходимо укрепить воздушный щит. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

"Кроме слов, мы нуждаемся от партнеров и союзников конкретных действий для защиты жизней. Речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставлении Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет", - пояснил он.

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Тихий подчеркнул, что такие системы уже существуют в мире, и сейчас самое время передать их Украине.

"А в целом - усиление политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержки нашего государства в борьбе с российской агрессией. Мы все понимаем, что первопричиной является именно агрессия РФ против Украины", - подчеркнул представитель МИД.

Относительно комплекса THAAD, способного сбивать межконтинентальные ракеты, Тихий уточнил, что такие системы есть в нескольких странах. По его словам, Украина считает логичным их размещение на своей территории для защиты людей и инфраструктуры.

"Рано раскрывать детали... Просто скажу, что таких систем несколько в мире. И мы считаем, что любая система, которая способна противодействовать таким угрозам, должна быть в Украине... Логично, чтобы эти системы были размещены здесь и работали на защиту жизни, защиту людей, инфраструктуры, защиту государства. Поэтому будем убеждать, будем работать с партнерами", - заявил он.

Тихий отметил, что МИД инициирует дипломатические шаги на фоне использования Россией нового типа оружия, в частности обращается к международным партнерам для информирования о событии. Также Украина задействует механизмы ООН, НАТО и ОБСЕ для реагирования на атаку.

"Будут и формальные обращения, ноты, созыв отдельных форматов, чтобы разбудить мир и привлечь внимание к тому, что произошло", - добавил представитель МИД.

Чиновник отметил, что отсутствие быстрой реакции со стороны партнеров объясняется тем, что они еще изучают детали атаки. В то же время Украина призывает иностранных лидеров не ждать экспертных выводов, а уже сейчас продемонстрировать свою непоколебимую позицию относительно неприемлемости таких действий со стороны России.

"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, которая сама время от времени запускает такие ракеты, пугая мир", - подчеркнул Тихий.

Удар РФ МБР по Днепру - главное

Напомним, утром 21 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Истребители МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-95, взлетевшие с территории РФ, выпустили ракеты, которые в 06:39 вошли в воздушное пространство Украины.

Основной удар враг нанес по городу Днепр и его окрестностям, в частности по промышленному предприятию. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

Как сообщал Главред, в Сети появилось шокирующее видео момента удара ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражескую ракетную атаку. Он заявил, что Россия использует Украину как полигон для тестирования новых типов оружия.

Российский диктатор Путин подтвердил, что 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он заявил, что это испытание новой системы, способной достигать скорости 10 махов, против которой, по его словам, мировые ПВО бессильны.

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