Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

Руслана Заклинская
21 ноября 2024, 20:30
105
Украина призывает международных лидеров не ждать результатов экспертных выводов и реагировать на использование РФ нового типа оружия, заявил Георгий Тихий.
'РФ деградировала до состояния КНДР': в МИД сделали заявление об ударе по Днепру
Украине срочно нужно усилить воздушный щит / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления Тихого:

  • Украина нуждается в укреплении воздушного щита и предоставлении систем, которые способны перехватывать МБР
  • Комплексы THAAD существуют в нескольких странах и будет логично разместить их в Украине
  • Использование МБР свидетельствует о деградации России до уровня КНДР

Украина нуждается в конкретных действиях от своих международных партнеров, особенно после удара России межконтинентальной ракетой по Днепру. Над страной необходимо укрепить воздушный щит. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

"Кроме слов, мы нуждаемся от партнеров и союзников конкретных действий для защиты жизней. Речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставлении Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет", - пояснил он.

видео дня

Тихий подчеркнул, что такие системы уже существуют в мире, и сейчас самое время передать их Украине.

"А в целом - усиление политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержки нашего государства в борьбе с российской агрессией. Мы все понимаем, что первопричиной является именно агрессия РФ против Украины", - подчеркнул представитель МИД.

Относительно комплекса THAAD, способного сбивать межконтинентальные ракеты, Тихий уточнил, что такие системы есть в нескольких странах. По его словам, Украина считает логичным их размещение на своей территории для защиты людей и инфраструктуры.

"Рано раскрывать детали... Просто скажу, что таких систем несколько в мире. И мы считаем, что любая система, которая способна противодействовать таким угрозам, должна быть в Украине... Логично, чтобы эти системы были размещены здесь и работали на защиту жизни, защиту людей, инфраструктуры, защиту государства. Поэтому будем убеждать, будем работать с партнерами", - заявил он.

Тихий отметил, что МИД инициирует дипломатические шаги на фоне использования Россией нового типа оружия, в частности обращается к международным партнерам для информирования о событии. Также Украина задействует механизмы ООН, НАТО и ОБСЕ для реагирования на атаку.

"Будут и формальные обращения, ноты, созыв отдельных форматов, чтобы разбудить мир и привлечь внимание к тому, что произошло", - добавил представитель МИД.

Чиновник отметил, что отсутствие быстрой реакции со стороны партнеров объясняется тем, что они еще изучают детали атаки. В то же время Украина призывает иностранных лидеров не ждать экспертных выводов, а уже сейчас продемонстрировать свою непоколебимую позицию относительно неприемлемости таких действий со стороны России.

"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, которая сама время от времени запускает такие ракеты, пугая мир", - подчеркнул Тихий.

Удар РФ МБР по Днепру - главное

Напомним, утром 21 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Истребители МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-95, взлетевшие с территории РФ, выпустили ракеты, которые в 06:39 вошли в воздушное пространство Украины.

Основной удар враг нанес по городу Днепр и его окрестностям, в частности по промышленному предприятию. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

Как сообщал Главред, в Сети появилось шокирующее видео момента удара ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражескую ракетную атаку. Он заявил, что Россия использует Украину как полигон для тестирования новых типов оружия.

Российский диктатор Путин подтвердил, что 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он заявил, что это испытание новой системы, способной достигать скорости 10 махов, против которой, по его словам, мировые ПВО бессильны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МИД Украины межконтинентальные баллистические ракеты война России и Украины Ракета Орешник
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30Украина
"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

20:30Украина
Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Кремль не готов остановить войну

Кремль не готов остановить войну

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Последние новости

21:05

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

20:50

Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого ударамнение

20:50

София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

20:30

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
20:27

Ракета Орешник: что это такое?мнение

20:24

Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

19:54

Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

19:38

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Реклама
19:28

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:23

Гении, господствующие над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

19:15

День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

19:10

Об ударе по Днепру новой ракетой РФмнение

19:02

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

18:54

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

18:53

Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

18:52

Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

18:34

Потеряли 700 тысяч человек: Британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

18:28

"Это началось не вчера": как может ответить РФ на помощь Украине со стороны Запада

18:26

Украинцев ждут новые правила бронирования: что изменится 1 декабря - Кабмин

Реклама
17:42

Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

17:42

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

17:35

Супруги переехали в новый дом и были напуганы находкой: Сеть взбудоражила история

17:32

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

17:30

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

17:00

"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

16:58

Гениальный рецепт приготовления бомбического картофеля на Новый год 2025Видео

16:51

Как отмыть микроволновку от старого жира: об удивительном способе знают единицы

16:49

Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт

16:36

"Использует ту же ракету": генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом"

16:33

Могут запускать и с воды, и с земли: сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

16:18

РФ ударила межконтинентальной ракетой по Украине: известна цель Кремля

16:08

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

15:57

Сколько миллилитров в чайной ложке: простой способ вычисления

15:21

Враг "задвигался" на Запорожском направлении: спикер "Юга" прокомментировал риски

15:15

"Разрывает" небо и делится на части: жуткое видео с моментом удара ракетой "Рубеж"Видео

15:11

"Не важнее, чем кто-то": популярный актер признался, есть ли у него бронь

15:02

РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру - CNN

14:48

Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

14:48

Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

Реклама
14:41

Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моментыВидео

14:32

"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

14:25

РЭБы более чем на 12 миллионов: как Анатолий Шкрибляк, БФ "Надежда" и Валерий Дубиль помогают фронту актуально

14:02

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетойФото

13:56

Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

13:33

Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

13:10

Чем отличаются два рабочих: надо найти 3 отличия всего за 15 секунд

13:04

Войскам КНДР будет несладко: удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле"

13:02

Приказали молчать: Захарова оконфузилась из-за удара РФ межконтинентальной ракетой

12:58

"Поэтому и страшный такой": молчун Витас оказался в клинике - детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять