Украинцев ждут новые правила бронирования: что изменится 1 декабря - Кабмин

Для получения такого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям и выбрать один дополнительный.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-zhdut-novye-pravila-bronirovaniya-chto-izmenitsya-1-dekabrya-kabmin-10616354.html Ссылка скопирована

Как изменится бронирование рассказали в Кабмине / Главред

Что рассказал замминистр:

Каким обязательным критериям должно соответствовать предприятие для статуса "критического"

Как в Украине прогрессирует бронирование сотрудников

С 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения коснутся правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев. Об этом сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратиев в интервью Forbes Ukraine.

Изменения будут внесены в постановление №76. По словам замминистра, текст документа уже дорабатывается и в ближайшее время будет подписан правительством.

видео дня

Новые требования для статуса "критического предприятия"

Для получения такого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям и выбрать один дополнительный.

Обязательные критерии:

Отсутствие налоговой задолженности.

Средняя зарплата не ниже 2,5 минимальных окладов (около 20 000 грн). При этом зарплата каждого сотрудника, подлежащего бронированию, также должна составлять минимум 20 000 грн.

"Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят только тот минимум, который требуется", – объясняет Киндратов.

Также руководитель выбирает один из вариантов, предусмотренных постановлением №76, в зависимости от региональных или отраслевых особенностей. Эти критерии должны быть согласованы с Министерством экономики и Министерством обороны.

Прогресс в бронировании сотрудников

С июля 2023 года в Украине заработал новый механизм подачи заявок на бронирование через портал "Дія". Это значительно ускорило процесс. Если весной было забронировано около 528 000 сотрудников, то сейчас это число превышает 1,5 миллиона, сообщил источник Forbes.

Однако 20 октября на портале "Дія" появилась информация о временном закрытии услуги электронного бронирования в связи с проведением аудита.

Это решение было принято после заседания Кабмина 8 октября, где было решено провести до 15 ноября 2024 года проверку решений о признании предприятий критически важными для экономики и жизнеобеспечения населения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал 20 ноября Главред, еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации. В Верховной Раде "за" проголосовали 304 парламентария.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с 1 декабря начнут действовать новые правила бронирования, которые будут доступны исключительно в электронном формате.

Одновременно в Министерстве обороны сообщили, что система "Резерв+" будет модернизирована. Теперь для постановки на учет не потребуется посещать территориальные центры комплектования.

Еще новостей о мобилизации в Украине:

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред