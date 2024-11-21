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РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

Юрий Берендий
21 ноября 2024, 20:30
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Россия впервые атаковала Украину ракетами средней дальности "Орешник". Что о ней известно.
РФ атаковала Украину ракетой 'Орешник': что известно о российской 'вундервафле'
Что известно о ракете "Орешник", которая атаковала Днепр 21 ноября / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Россия ударила по Днепру ракетой "Орешник"
  • Что известно о ракете "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник. О том, что известно о ракете "Орешник" рассказали аналитики издания Defence Express.

Отмечается, что в открытом доступе нет никакой информации о российской ракете под названием "Орешник". Зато есть основания полагать, что кремлевский режим имеет привычку придумывать названия для различных "вундерваффе".

видео дня

Эксперты указывают, что примером этого может быть ситуация со "Змеевиком". Летом 2022 года российские пропагандистские СМИ объявили о разработке дальнобойной противокорабельной ракеты, которую сравнивали с китайскими баллистическими ракетами DF-21D и DF-26.

Однако, осенью 2023 года появилась информация о якобы прекращении работ над этим проектом, но за все это время никаких дополнительных деталей в публичном пространстве так и не появилось.

"Получалось, что этот "Змеевик" существовал разве что на страницах российских пропагандистских ресурсов, но в то же время сообщения об этом проекте могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по баллистическим ракетам средней дальности", - указывают они.

Вспоминая заявление кремлевского диктатора, можно предположить следующее относительно обозначения "Орешник", добавляют аналитики.

"Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей, можно привести и такую иллюстрацию - крылатая ракета Х-101 у ра**истов также обозначается как "Изделие 504", хотя конечно в ходу используется преимущественно именно индекс Х-101", - говорится в материале Defense Express.

РФ атаковала Украину ракетой 'Орешник': что известно о российской 'вундервафле'
Что известно о ракете РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Эксперты считают, что Кремль использовал это название, стремясь осуществить психологическое воздействие на страны Запада. Основная цель - создать иллюзию появления у России новых и неизвестных ракетных возможностей, что должно служить средством запугивания цивилизованного мира.

Кроме того, военный аналитик Александр Коваленко отметил, что по словам Путина ракеты "Орешник" атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

Также российский диктатор отметил, что современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают

"А какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы" и "Цирконы"? При этом ТТХ такие же - 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал", который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T", - задается вопросом эксперт в своем Telegram.

Он отмечает, что примерно во второй половине дня на многих российских платформах появились попытки оправдать удар по Днепру, подчеркивая, что для атаки использовали не межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическую ракету средней дальности (БРСД). Таким образом, российская информационная среда пыталась приуменьшить значение средства, которое было использовано для этого удара.

"А теперь, на арену выходит главный шизофреник всей России и заявляет о каком-то гиперзвуковом "Орешнике". Нет-нет-нет, это не была никакая МБР - это был обычный, конвенционный "Орешник"", - добавляет аналитик.

Коваленко отмечает, что после осознания содеянного, оценки последствий и минимального первичного эффекта, когда экспертиза точно определит тип ракеты, примененной против Днепра, в Кремле, похоже, началась паника.

Он предполагает, что результатом этой паники и стало публичное объявление о применении ракеты "Орешник".

"Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, чтобы сделать соответствующие выводы и не только. Ее же покажут, правда?", - резюмировал он.

Удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Днепру, стремясь "послать сигнал" западным странам и заставить их прекратить поддержку Украины. Такое мнение озвучил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис в комментарии для CNN.

Украина стала первым государством, против которого была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Этот факт официально подтвердил СтратКом ВСУ.

Вероятно, удар по Днепру является предупредительным сигналом для Украины. По словам генерал-майора США в отставке Марка МакКарли, решение России использовать МБР для атаки может указывать на готовность агрессора применить такое оружие и против Киева. Это мнение он высказал в комментарии CNN.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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ракета "Рубеж" Удар МБР "Рубеж" по Днепру Ракета Орешник
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