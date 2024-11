РФ ударила межконтинентальной 'ядерной' ракетой по Украине: известна цель Кремля

Украина стала первой страной в мире против которой применить межконтинентальную баллистическую ракету. Главред собрал все, что известно об ударе РФ по Днепру.

РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной "ядерной" ракетой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Какой именно ракетой РФ ударила по Днепру

Сколько межконтинентальных баллистических ракет есть у России видео дня

Какова цель ядерного шантажа Кремля

Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", которая может нести ядерный заряд для удара по территории Украины. Эта атака стала очередным примером эскалации войны и нарушения международного права.

В частности, СтратКом ВСУ признал, что Украина - первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету.

"Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций ВСУ

Главред собрал главное, что стоит знать об ударе, вероятно, ракетой "Рубеж" по Днепру.

О чем говорится в отчете Воздушных сил

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, утром 21 ноября 2024 года, с 05:00 до 07:00, российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, атаковав предприятия и объекты критической инфраструктуры.

В частности:

из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета ,

, из Тамбовской области истребитель МиГ-31К выпустил аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал",

со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области запущено семь крылатых ракет Х-101.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

В ходе противовоздушного боя подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили шесть ракет Х-101. Другие ракеты не повлекли существенных последствий.

По данным источников "Украинской правды", среди использованных ракет могла быть ракета средней дальности РС-26 "Рубеж".

Временно исполняющий обязанности руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат воздержался от комментариев относительно запуска межконтинентальной баллистической ракеты Россией по Днепру.

В своей заметке на Facebook он отметил, что вся информация о запусках, включая ракеты из Капустиного Яра, направлениями полета, а также успешными и неудачными перехватами, публикуется на официальных страницах Воздушных сил.

"Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием. Спасибо!", - резюмировал он.

Как отреагировал президент Украины

В своем обращении к народу президент Владимир Зеленский отметил, что Россия снова продемонстрировала свое истинное лицо - полное пренебрежение к достоинству, свободе и человеческой жизни, а также собственный страх.

По словам Зеленского, россияне боятся настолько, что используют новые ракеты и ищут оружие в Иране и Северной Корее.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - сказал президент.

Президент также подчеркнул, что Путин делает все возможное, чтобы не позволить Украине вырваться из его влияния. Зеленский поблагодарил всех украинцев за стойкость и храбрость в борьбе с этим злом, назвав достоинство одним из главных символов Украины - в противовес России, которая, по его словам, это слово потеряла навсегда.

Реакция СНБОУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что использование межконтинентальной ракеты Путиным имело целью повысить ставки перед Западом. Между тем так называемые российские "военкоры" начали распространять заявления о якобы "капитуляции Украины".

"Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось - стратегия "мир через силу" продолжает работать. Россия все больше выглядит неадекватнее КНДР и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет преобладать над выгодой использования РФ в качестве сырьевого придатка", - написал он в Telegram.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Была ли действительно атака РФ по Днепру ракетами РС-26 "Рубеж"

Аналитики Defense Express отмечают, что ракеты, такие как "Рубеж", "Тополь" и "Ярс", имеют четкое назначение для нанесения ядерных ударов, а информация о возможном применении РФ такого вооружения вызывает немало вопросов.

"Учитывая то, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты (например, "Тополь" или "Ярс"), предназначены для доставки оружия массового поражения, это означает лишь то, что РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара", - указывают они.

Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Эксперты обращают внимание на неопределенные моменты, в частности на то, куда именно направлял удар враг и каким было оснащение этой баллистической ракеты. В официальных отчетах Командования Воздушных сил эти аспекты пока не разъяснены.

"Дело в том, что поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно, но не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет. Особенно в условиях, когда большинство целей в Украине в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и других средств поражения", - говорится в материале.

Эксперты отмечают, что большинство российских дальнобойных ракет, таких как "Искандер", "Кинжал", Х-55, Х-102 и другие, имеют возможность нести ядерное оснащение. Это порождает сомнения относительно целесообразности использования межконтинентальных или средней дальности ракет для атак по Украине даже в случае ядерного удара.

Также отмечается, что Россия уже запускала крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными имитаторами ядерных боезарядов, поэтому есть вероятность, что и недавно запущенная баллистическая ракета могла быть оснащена подобными имитаторами.

"Также под вопросом были ли предупреждении о пуске и его направлении США, потому что анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуск ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара", - резюмируют аналитики.

Сколько в России межконтинентальных баллистических ракет

В ночь на 21 ноября 2024 года во время очередного обстрела Украины Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно РС-26 "Рубеж" или другую МБР, без видимых последствий для нашей страны. Это стало первым в истории боевым применением такого класса вооружения, что могло быть репетицией нанесения ядерного удара.

"Для начала должны обозначить, что здесь придется опираться на агрегированные данные сразу из трех источников - The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023", - указывают в Defense Express.

Все три случая базируются на данных, актуальных на начало 2024 года, поэтому в этих расчетах отсутствует информация о возможном наличии РС-26 "Рубеж" в российском арсенале.

По состоянию на этот период Россия обладала 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования, создание которой заняло более двадцати лет работы ее военно-промышленного комплекса.

"Если конкретнее, то российские РВСН на начало этого года располагали в целом 34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году), 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (развертывание стартовало в 1997 году), 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006 году), 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010 году) и 24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года), неизвестное количество МБР "Сармат" и около восьми ракет "Авангард"", - указывают они.

Аналитики отмечают, что ракетный арсенал России структурирован следующим образом: 14 ракетных полков с шахтными комплексами "Ярс", 16 полков с мобильной версией этой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), восемь ракетных полков с "Тополь-М", два полка с "Авангард" и шесть полков с РС-20 "Воевода".

Что касается морской составляющей, Россия обладает 192 баллистическими ракетами, которые размещаются на 12 атомных подводных крейсерах. Из них 112 ракет - это РСМ-56 (Р-30) "Булава", которые начали разворачиваться в 2012 году, и 80 ракет РСМ-54 "Синева", развертывание которых стартовало в 2007 году.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Какова цель ядерного шантажа Кремля

В этом контексте стоит вспомнить, что 7 октября российские пропагандисты обнародовали видео с выводом на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Ярс", способного нести баллистические ракеты с ядерным зарядом. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, в интервью "Главреду" отметил, что российская война против Украины и Запада сопровождается мощными информационными посылами. Ядерные угрозы Москва использует как инструмент сдерживания Запада и запугивания Украины.

Маломуж подчеркнул, что из-за отсутствия значительных успехов в войне Россия пытается демонстрировать, что возможность применения ядерного оружия является реальной.

Что известно о МБР "Ярс" / Инфографика: Главред

"Вывод Ярса на боевое дежурство в Новосибирске - это очередная информационная атака. Его использование крайне маловероятно. Россия прекрасно понимает, что, разворачивая системы и комплексы, способные нанести ядерный удар, она сразу же привлекает пристальное внимание США, Британии, Франции и других стран, причем не только западного блока, но и Китая и Индии, которые расценивают попытку использования ядерного оружия и начало ядерной войны как попытку уничтожения человечества", - указывает он.

Он также добавил, что Россия будет продолжать угрожать и действовать на грани фола, регулярно разворачивая системы "Ярс" и подобные комплексы для боевого дежурства. Это не является чем-то новым - такие действия происходят уже десятилетиями. Россия постоянно выводит на дежурство системы "Ярс", SS-18, SS-20, "Сатана" и другие.

"Речь идет о комплексах, способных запускать баллистические ракеты дальностью 10-15 тысяч км, то есть таких, которые могут достигать США и других стран мира. Такие боевые дежурства происходят давно, еще со времен Советского Союза. Россия всегда угрожала миру таким образом", - резюмировал аналитик.

