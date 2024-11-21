Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

Почему может быть холодно - что нужно делать, если человек мерзнет.

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От чего может морозить / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, УНИАН

Основное:

Как спастись от холода

Как быстро согреть человека

С наступлением зимнего сезона температура заметно падает, что создает риски переохлаждения, особенно на улице. Если вы вдруг почувствовали, что замерзаете, необходимо немедленно предпринять энергичные действия, иначе процесс может стать необратимым.

В случае симптомов сильного переохлаждения, которые могут наступить как в помещении, так и на открытом воздухе, следует попытаться согреться или пройти в отапливаемое сооружение. Однако если холод застал вас врасплох, следует обязательно выполнить одну или даже несколько процедур, которые вернут тепло в организм, пишет Главред.

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Как спастись от холода

Постарайтесь использовать по максимуму тепло собственного тела (например, замерзшие руки можно согреть в подмышках);

Для согрева не стоит прибегать к растиранию тела снегом;

Также не следует мочить тело, ведь так вы только усилите потерю тепла;

Необходимо найти защищенное от ветра место.

Как быстро согреться

Подумайте про обогрев конечностей (первыми замерзают именно пальцы рук и ног);

Ни в коем случае не "согревайтесь" алкоголем, ведь это только ухудшит положение;

Постарайтесь двигаться, что поможет согреться;

Если есть возможность, примите горячую пищу (например, съешьте суп);

При возможности пользуйтесь обогревательными устройствам (например – грелкой).

Как не замерзнуть на улице

Старайтесь использовать многослойный способ одеваться, что поможет сохранить тепло;

Горячий чай или кофе также помогут согреться;

Не следует использовать влажную или тонкую одежду на морозе;

Если в вашей спальне холодно, согрейте предварительно кровать (например, грелкой или бутылями с горячей водой).

Как быстро согреть человека

Если лютый мороз застал вас на улице, немедленно зайдите в теплое помещение и выпейте горячий напиток (чай или молоко). Замерзшему человеку нужно укрыть конечности теплыми одеялами.

Если наблюдаются сильно обмороженные части тела – их необходимо укрыть теплоизолирующей повязкой. В случае обморожения носа, тепла руки будет достаточно, чтобы согреть его.

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Что такое обморожение Повреждение тканей организма под действием холода. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма. Часто поражают ушные раковины, нос, недостаточно защищенные конечности, в первую очередь пальцы рук и ног, пишет Википедия.

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