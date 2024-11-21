Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

Основное:
- Как спастись от холода
- Как быстро согреть человека
С наступлением зимнего сезона температура заметно падает, что создает риски переохлаждения, особенно на улице. Если вы вдруг почувствовали, что замерзаете, необходимо немедленно предпринять энергичные действия, иначе процесс может стать необратимым.
В случае симптомов сильного переохлаждения, которые могут наступить как в помещении, так и на открытом воздухе, следует попытаться согреться или пройти в отапливаемое сооружение. Однако если холод застал вас врасплох, следует обязательно выполнить одну или даже несколько процедур, которые вернут тепло в организм, пишет Главред.
Как спастись от холода
- Постарайтесь использовать по максимуму тепло собственного тела (например, замерзшие руки можно согреть в подмышках);
- Для согрева не стоит прибегать к растиранию тела снегом;
- Также не следует мочить тело, ведь так вы только усилите потерю тепла;
- Необходимо найти защищенное от ветра место.
Как быстро согреться
- Подумайте про обогрев конечностей (первыми замерзают именно пальцы рук и ног);
- Ни в коем случае не "согревайтесь" алкоголем, ведь это только ухудшит положение;
- Постарайтесь двигаться, что поможет согреться;
- Если есть возможность, примите горячую пищу (например, съешьте суп);
- При возможности пользуйтесь обогревательными устройствам (например – грелкой).
Как не замерзнуть на улице
- Старайтесь использовать многослойный способ одеваться, что поможет сохранить тепло;
- Горячий чай или кофе также помогут согреться;
- Не следует использовать влажную или тонкую одежду на морозе;
- Если в вашей спальне холодно, согрейте предварительно кровать (например, грелкой или бутылями с горячей водой).
Как быстро согреть человека
Если лютый мороз застал вас на улице, немедленно зайдите в теплое помещение и выпейте горячий напиток (чай или молоко). Замерзшему человеку нужно укрыть конечности теплыми одеялами.
Если наблюдаются сильно обмороженные части тела – их необходимо укрыть теплоизолирующей повязкой. В случае обморожения носа, тепла руки будет достаточно, чтобы согреть его.
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Что такое обморожение
Повреждение тканей организма под действием холода. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма. Часто поражают ушные раковины, нос, недостаточно защищенные конечности, в первую очередь пальцы рук и ног, пишет Википедия.
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