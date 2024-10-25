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Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

Юлия Закрепа
25 октября 2024, 11:50обновлено 25 октября, 14:22
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Что делать, если батареи едва теплые в квартире, а отопление уже включили - специалисты дали советы.
Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет
Что делать, если батареи не греют / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как проверить исправность батарей в квартире
  • Почему нужно обращаться в ЖКХ, если батареи холодные
  • Почему "булькают" батареи внутри

Что делать, если батареи не греют и как избежать такой проблемы - специалисты рассказали распространенные трудности в сфере отопления. Специалисты сообщили, что одной из причин плохого отопления батарей может быть низкое давление теплоносителя в системе отопления.

Известно, что нормальное давление в системе отопления должно быть 1,5-2 бара. Однако, если давление будет держаться ниже 1 бара, тогда радиаторы могут оставаться холодными, особенно на верхних этажах.

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Как понять, "завоздушены" батареи или нет

Если вы думаете, что у вас могут быть "завоздушены", то это необходимо обязательно проверить. Такая ситуация может произойти, если через батарею проходит мало воды или очень плохая циркуляция происходит через радиатор. Тогда он может быть холоднее, чем остальные отопительные приборы. Также важным признаком может быть "бульканье" внутри батарей.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовиться к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Специалисты объяснили, что сейчас современные батареи оборудованы специальным воздухоотводчиком, чтобы выпускал лишний воздух из них. Они также посоветовали, что для того, чтобы выпустить лишний воздух стоит применить отвертку или специальный ключ, если таковой имеется. Необходимо его повернуть влево и в течение нескольких секунд, подождать появление небольшой струи воды, дать воздуху выйти из радиатора.

Также стоит подставить какой-то глубокий сосуд для воды, чтобы собрать вытекающую воду.

Также причиной холодных батарей в отопительный период могут стать старые термостатические клапаны. Часто они могут заклинить, тогда нагрев батарей в отопительный сезон не будет работать должным образом. Шток термостатического клапана может заклинить в разных позициях, тогда батарея может быть слишком горячей или вообще холодной.

Куда обращаться, если батареи едва теплые

Если в отопительный сезон в вашем доме холодно, а батареи на ощупь едва теплые, то не стоит ждать, что оно решится само. Нужно действовать быстро и сразу, когда вы заметили такую причину.

При проблеме плохого отопления необходимо позвонить в ЖКХ, как обслуживает ваш дом и рассказать диспетчеру о проблеме низкой температуры воздуха в квартире. Вы можете позвонить в любое время, ведь диспетчерская служба работает круглосуточно, однако ремонтная бригада сможет приехать только в рабочее время. Поэтому стоит планировать так, чтобы в это время вы были дома.

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