Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхаки

Все батареи за лето покрываются слоем пыли, но отмыть их очень трудно. Поэтому Главред рассказывает, как упростить эту задачу и привести батареи в порядок.
Как помыть батарею отопления внутри
Автор YouTube канала "Завхоз" поделился своим методом мытья батареи. Он достаточно быстрый и действенный. Чтобы помыть батарею отопления внутри вам нужно:
- подставить под батарею обрезанную пополам трубу необходимого размера, или несколько больших сосудов;
- снять верхнюю решетку батареи;
- сбрызнуть середину батареи моющим средством и полить её небольшим количеством воды.
Смотрите видео, чем можно промыть радиатор внутри:
Как помыть чугунные батареи между секциями
Помыть чугунные батареи труднее, чем обычные радиаторы, потому что они имеют необычную форму с труднодоступными местами. Однако, и для этого вида отопления есть лайфхак с уборкой.
Автор YouTube канала "РетроРічTV" рассказывает, что в этом может помочь обычный туалетный ершик. Его нужно засунуть между промежутками батареи и хорошо потереть. Также можно немного "пофантазировать" и прикрепить его к шуруповерту, чтобы очистка батареи проходила быстрее и без дополнительных усилий.
Кроме того, батареи можно сбрызнуть специальным моющим средством или водой, чтобы грязь легче смывалась.
Смотрите видео, как промыть чугунные батареи в квартире:
Чем промыть радиаторы отопления биметаллические
Чтобы помыть этот вид батарей, также нужно приложить много усилий. Но автор YouTube канала "Шебби-Шик" нашла интересный лайфхак, который может упростить процесс уборки.
Чтобы промыть радиаторы отопления вам нужно:
- взять обычную губку для мытья посуды и отделить от неё жесткую сторону;
- зафиксировать губку ножницами, которые перед этим стоит обклеить клейкой лентой, чтобы не порезать губку;
- после этого губку можно засовывать во все щели батареи и протирать пыль.
Вы также можете полить радиатор водой, перед этим подставив сосуд снизу.
Смотрите видео, как самостоятельно промыть батарею отопления:
Что такое радиатор отопления?
Радиатор отопления, или батарея отопления - прибор систем водяного и парового отопления. Суть работы радиатора сводится к созданию большой поверхности, через которую передается тепло из теплоносителя и, соответственно, обогревается помещение, в котором расположен радиатор.
Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия "батарея" является то, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций, поэтому он получил название по аналогии с артиллерийской батареей. То есть если бы он был изобретен в 21-м веке он бы мог называться кластером. Есть и другая версия, по которой название "батарея" происходит по аналогии с аккумуляторной батареей, сообщает Википедия.
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