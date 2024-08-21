Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхаки

Если внешнюю грязь отмывать с батареи не сложно, то с очисткой внутреннего пространства прибора все гораздо сложнее - туда очень трудно добраться.

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Как помыть батарею в труднодоступных местах / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Все батареи за лето покрываются слоем пыли, но отмыть их очень трудно. Поэтому Главред рассказывает, как упростить эту задачу и привести батареи в порядок.

Как помыть батарею отопления внутри

Автор YouTube канала "Завхоз" поделился своим методом мытья батареи. Он достаточно быстрый и действенный. Чтобы помыть батарею отопления внутри вам нужно:

подставить под батарею обрезанную пополам трубу необходимого размера, или несколько больших сосудов;

снять верхнюю решетку батареи;

сбрызнуть середину батареи моющим средством и полить её небольшим количеством воды.

Смотрите видео, чем можно промыть радиатор внутри:

Как помыть чугунные батареи между секциями

Помыть чугунные батареи труднее, чем обычные радиаторы, потому что они имеют необычную форму с труднодоступными местами. Однако, и для этого вида отопления есть лайфхак с уборкой.

Автор YouTube канала "РетроРічTV" рассказывает, что в этом может помочь обычный туалетный ершик. Его нужно засунуть между промежутками батареи и хорошо потереть. Также можно немного "пофантазировать" и прикрепить его к шуруповерту, чтобы очистка батареи проходила быстрее и без дополнительных усилий.

Кроме того, батареи можно сбрызнуть специальным моющим средством или водой, чтобы грязь легче смывалась.

Смотрите видео, как промыть чугунные батареи в квартире:

Чем промыть радиаторы отопления биметаллические

Чтобы помыть этот вид батарей, также нужно приложить много усилий. Но автор YouTube канала "Шебби-Шик" нашла интересный лайфхак, который может упростить процесс уборки.

Чтобы промыть радиаторы отопления вам нужно:

взять обычную губку для мытья посуды и отделить от неё жесткую сторону;

зафиксировать губку ножницами, которые перед этим стоит обклеить клейкой лентой, чтобы не порезать губку;

после этого губку можно засовывать во все щели батареи и протирать пыль.

Вы также можете полить радиатор водой, перед этим подставив сосуд снизу.

Смотрите видео, как самостоятельно промыть батарею отопления:

Что такое радиатор отопления? Радиатор отопления, или батарея отопления - прибор систем водяного и парового отопления. Суть работы радиатора сводится к созданию большой поверхности, через которую передается тепло из теплоносителя и, соответственно, обогревается помещение, в котором расположен радиатор. Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия "батарея" является то, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций, поэтому он получил название по аналогии с артиллерийской батареей. То есть если бы он был изобретен в 21-м веке он бы мог называться кластером. Есть и другая версия, по которой название "батарея" происходит по аналогии с аккумуляторной батареей, сообщает Википедия.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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