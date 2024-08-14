Как отмыть плиту до блеска простым способом: жир и нагар моментально исчезнут

Нужны всего 3 простых ингредиента, которые в сочетании помогут создать эффективное средство для мытья плиты на кухне.

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Как отмыть плиту до блеска простым способом/ коллаж: Главред, фото: скрин

Негласное правило любой хозяйки - мыть плиту сразу после приготовления пищи. Но к сожалению это получается не всегда. И со временем на такой технике накапливаются жир и другие загрязнения.

Автор YouTube-канала "Світ порад" рассказала, как отчистить плиту, не используя дорогие магазинные средства.

"Если вы не знаете, чем отмыть плиту на кухне, то в этом видео я покажу простой и доступный способ. Вам потребуется только средство для мытья посуды, сода и уксус. Таким образом вы сможете очистить газовую плиту покрытую эмалью, плиту из нержавеющей стали или стеклокерамическую варочную поверхность", - рассказала автор в описании к видео.

Как отмыть конфорки на газовой плите

Для начала нужно снять решетки и конфорки. Далее конфорки нужно замочить в воде, добавив в нее раствор для мытья посуды, уксус и соду. Все хорошо перемешать и оставить на несколько минут. Если нагара много, то можно оставить в растворе на дольше. После замачивания нужно оттереть нагар губкой и во время этого при необходимости добавить немного соды. Затем конфорки нужно сполоснуть водой и просушить.

Как отчистить плиту от нагара и жира

Поверхность для плиты можно отмыть жидкостью для мытья посуды, смешав ее с содой и уксусом. Все нужно смешивать примерно в равных частях. Смесь растереть по всей поверхности плиты и оставить на несколько минут. После этого хорошо смыть тряпкой, смоченной в чистой воде. Также можно после этого протереть поверхность салфеткой, смоченной этиловым спиртом, чтобы она блестела.

Как очистить решетки на газовой плите

Решетки нужно замочить, чтобы легко отмыть их от жира. Нужно взять пакет для мусора, положить туда решетки, побрызгать их раствором из уксуса, жидкости для мытья посуды и воды. Вещества для этой смеси нужно смешивать в следующих пропорциях:

уксус (6-9%) 300 мл;

средство для мытья посуды 50 мл;

вода 200 мл.

После этого решетки завернуть в пакет и оставить на несколько часов. Если они очень грязные, то можно оставить на ночь. Когда решетки отмокнут, нагар и жир будут легко отходить, если хорошо потереть их губкой.

Смотрите видео о том, как отмыть плиту:

Что известно о YouTube-канале "Світ порад"? В YouTube-канале "Світ порад" публикуются видео с полезными советами, лайфхаками, креативными идеями (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.

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