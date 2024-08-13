Лимон спрятался среди яблок и груш: только гений его найдет за 5 секунд

Только человек с высоким IQ сможет отыскать правильный ответ.

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Надо найти лимон среди яблок и груш / jagranjosh

Различные загадки являются отличным способом, как проверить свои способности, и еще и при этом потренировать свой мозг и улучшить внимательность и наблюдательность. Регулярное разгадывание головоломок и оптических иллюзий помогает поднять сообразительность каждого человека на более высокий уровень.

Если сначала такие загадки могут казаться сложными, то уже с каждой следующей вам все легче и легче будет выполнять такие задачи.

В следующей головоломке нужно отыскать лимон среди яблок и груш, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спрятался непослушный цитрусовый.

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Можете ли вы отыскать спрятанный лимон среди фруктов всего за 5 секунд? Именно столько времени дается на поиск неправильного ответа. Не каждому удастся разгадать загадку настолько быстро.

Попробуйте найти ответ и улучшить свою наблюдательность и IQ с помощью этой веселой головоломки, дразнящей ум.

Надо найти лимон среди яблок/ jagranjosh

Если погрузиться с загадку с головой, не отвлекаться и не смотреть по сторонам, то отыскать непослушный цитрусовый удастся гораздо быстрее.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить лимон/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти кольцо за 9 секунд сможет только гений. Только очень внимательные и наблюдательные люди смогут отыскать кольцо, ведь спрятано оно очень искусно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением". При этом на загадку дается всего 9 секунд.

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