Желтых пятен больше не увидите: чем отмыть куркуму

Когда дело доходит до того, как убрать пятна куркумы, многие хозяева разводят руками, однако действенные методы есть.

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Как отмыть куркуму со скатерти или одежды / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Куркума известна своей пользой для здоровья и мощными свойствами, однако она может оставить стойкие пятна, причем не только на одежде, но и на поверхностях. Поэтому стоит знать, что нейтрализует куркуму лучше всего.

Как пишет Better Homes & Gardens,насыщенный золотисто-желтый пигмент этой пряности, относящейся к семейству имбиря, обладает большой стойкостью, поэтому куркуму используют для окрашивания тканей. Чтобы отмыть одежду, нужно ее замочить в том, в чем растворяется куркума лучше всего, то есть в спирте.

Еще один вариант, как отмыть куркуму от скатерти, брюк или футболки - это родной стиральный порошок. Нанесите его непосредственно на загрязненный участок и воспользуйтесь зубной щеткой с мягкой щетиной или влажным полотенцем, чтобы осторожно почистить пятно, прежде чем дать ему отмокнуть в течение 10 минут.

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Можно попробовать отмыть одежду от куркумы и перекисью водорода. Она, кстати, действует в случае, если у вас возник вопрос, как убрать карри с одежды. Достаточно протереть пятно от пряностей ватным диском, смоченным в перекиси.

Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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