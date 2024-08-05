Как вывести пятно от отбеливателя: 5 советов, которые спасут одежду

Пятна от отбеливателя на одежде - самые сложные, а значит, и бороться с ними очень трудно. Поэтому Главред рассказывает, как облегчить эту задачу.
Несмотря на то, что отбеливатель выводит пятна и дезинфицирует, он также является злейшим врагом нашей одежды. Достаточно лишь одного брызгания - и вред уже нанесен! Так как вывести пятно от отбеливателя? Действуйте быстро, чтобы вывести пятна от отбеливателя и минимизировать вред, пишет sante+.
Как вывести пятна от отбеливателя?
- 70° спирт. Нанесите немного спирта на ватный диск и осторожно потрите им участок вокруг пятна отбеливателя. Работайте от края пятна к центру, чтобы перенести избыток красителя, разрыхленного спиртом, на участок, обесцвеченный отбеливателем.
- Краситель для ткани. Этот способ позволяет окрасить вашу одежду в желаемый цвет. Для начала возьмите отбеливатель и нанесите его на загрязненную вещь, чтобы удалить весь первоначальный цвет. После того, как ваша одежда будет отбелена, она легче впитает новый цвет, который вы можете выбрать.
- Перекись водорода. Отбеливатель часто делает белые вещи желтыми. Как и в случае с цветной одеждой, начните с немедленного промывания пятна отбеливателя холодной водой, чтобы разбавить отбеливатель и уменьшить его действие. Смочите кусок ткани перекисью водорода и осторожно протрите пятно, не втирая. Оставьте перекись водорода действовать на несколько минут, а затем тщательно промойте вещь холодной водой.
- Уксус или лимонный сок. Черная и темная одежда больше всего страдает от брызг отбеливателя. Пятна видны издалека и их трудно скрыть. Чтобы уменьшить видимость пятна, можно попробовать уксус или лимонный сок. Промойте загрязненный участок холодной водой. Смешайте две равные части белого уксуса или лимонного сока с водой и нанесите смесь на пятно с помощью ватного диска. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно промойте холодной водой.
- Средство для мытья посуды. Средство для мытья посуды - это универсальное чистящее средство, которое может минимизировать повреждения и уменьшить пятна. Смешайте несколько капель средства с холодной водой и аккуратно промокните пятно тряпкой или ватой. Смойте чистой водой.
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