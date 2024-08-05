Как вывести пятно от отбеливателя: 5 советов, которые спасут одежду

Пятна от отбеливателя на одежде - самые сложные, а значит, и бороться с ними очень трудно. Поэтому Главред рассказывает, как облегчить эту задачу.

https://glavred.info/lifehack/kak-vyvesti-pyatno-ot-otbelivatelya-5-sovetov-kotorye-spasut-odezhdu-10585670.html Ссылка скопирована

Как вывести пятно от отбеливателя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что отбеливатель выводит пятна и дезинфицирует, он также является злейшим врагом нашей одежды. Достаточно лишь одного брызгания - и вред уже нанесен! Так как вывести пятно от отбеливателя? Действуйте быстро, чтобы вывести пятна от отбеливателя и минимизировать вред, пишет sante+.

Как вывести пятна от отбеливателя?

70° спирт. Нанесите немного спирта на ватный диск и осторожно потрите им участок вокруг пятна отбеливателя. Работайте от края пятна к центру, чтобы перенести избыток красителя, разрыхленного спиртом, на участок, обесцвеченный отбеливателем.

Нанесите немного спирта на ватный диск и осторожно потрите им участок вокруг пятна отбеливателя. Работайте от края пятна к центру, чтобы перенести избыток красителя, разрыхленного спиртом, на участок, обесцвеченный отбеливателем. Краситель для ткани. Этот способ позволяет окрасить вашу одежду в желаемый цвет. Для начала возьмите отбеливатель и нанесите его на загрязненную вещь, чтобы удалить весь первоначальный цвет. После того, как ваша одежда будет отбелена, она легче впитает новый цвет, который вы можете выбрать.

Этот способ позволяет окрасить вашу одежду в желаемый цвет. Для начала возьмите отбеливатель и нанесите его на загрязненную вещь, чтобы удалить весь первоначальный цвет. После того, как ваша одежда будет отбелена, она легче впитает новый цвет, который вы можете выбрать. Перекись водорода. Отбеливатель часто делает белые вещи желтыми. Как и в случае с цветной одеждой, начните с немедленного промывания пятна отбеливателя холодной водой, чтобы разбавить отбеливатель и уменьшить его действие. Смочите кусок ткани перекисью водорода и осторожно протрите пятно, не втирая. Оставьте перекись водорода действовать на несколько минут, а затем тщательно промойте вещь холодной водой.

Уксус или лимонный сок. Черная и темная одежда больше всего страдает от брызг отбеливателя. Пятна видны издалека и их трудно скрыть. Чтобы уменьшить видимость пятна, можно попробовать уксус или лимонный сок. Промойте загрязненный участок холодной водой. Смешайте две равные части белого уксуса или лимонного сока с водой и нанесите смесь на пятно с помощью ватного диска. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно промойте холодной водой.

Черная и темная одежда больше всего страдает от брызг отбеливателя. Пятна видны издалека и их трудно скрыть. Чтобы уменьшить видимость пятна, можно попробовать уксус или лимонный сок. Промойте загрязненный участок холодной водой. Смешайте две равные части белого уксуса или лимонного сока с водой и нанесите смесь на пятно с помощью ватного диска. Оставьте на несколько минут, а затем тщательно промойте холодной водой. Средство для мытья посуды. Средство для мытья посуды - это универсальное чистящее средство, которое может минимизировать повреждения и уменьшить пятна. Смешайте несколько капель средства с холодной водой и аккуратно промокните пятно тряпкой или ватой. Смойте чистой водой.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии. видео дня

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред