Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

Нэнси утверждает, что лучшим средством для избавления от накипи является лимонная кислота.

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Как убрать известковый налет на унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Очистка унитаза от желтого налета может стать неприятным занятием, но вы можете сделать туалет чистым, свежим и без микробов, используя простой домашний чистящий раствор.

Вместо того чтобы использовать хлорный отбеливатель, содержащий агрессивные химические вещества, средство для чистки унитаза можно сделать самому, говорит Нэнси Биртвистл, эксперт, известная по победе в шоу Great British Bakeoff и своей книге-бестселлеру по уборке.

"Я занимаюсь чисткой туалетов и ванных комнат уже более полувека, поэтому я думаю, что имею право сделать смелое заявление: мое чистое волшебство - лучшее средство для чистки туалетов". "Почему? Во-первых, оно уничтожает накипь, во-вторых, растворяет водяные знаки, в-третьих, убивает микробы, отбеливает и осветляет", - пояснила эксперт.

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Нэнси утверждает, что лучшим средством для избавления от накипи является лимонная кислота, которая способна естественным образом расщеплять и растворять минералы, содержащиеся в накипи.

Кто такая Нэнси Биртвистл? Нэнси Биртвистл (англ. Nancy Birtwhistle) — пекарь, которая появилась в 5 сезоне сериала "Великая британская выпечка". В соцсетях и на своем сайте она регулярно делится различными полезными хитростями и советами.

По словам Нэнси, приготовить это средство для чистки унитаза невероятно просто, и оно лучше, чем покупные чистящие средства, поскольку очень эффективно и при этом экологически безопасно.

Как сделать чистящее средство для туалета

Вам потребуется:

200 г лимонной кислоты

150 мл кипятка

20 мл экологически чистого средства для мытья посуды

10-20 капель масла чайного дерева

Мерный стаканчик

Стеклянная бутылка 400 мл с насадкой для распыления

Поместите лимонную кислоту в мерный стаканчик и залейте кипятком, затем перемешайте до полного растворения.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Добавьте несколько капель средства для мытья посуды и масла чайного дерева и хорошо перемешайте. Оставьте жидкость на несколько часов остывать под крышкой.

После остывания перелейте в бутылку с распылителем и нанесите на унитаз. Оставьте на два-три часа, но лучше всего на ночь, так будет эффективнее.

Когда раствор впитается в унитаз, используйте щетку для унитаза, чтобы счистить разрыхленную и размягченную накипь.

Смотрите видео о том, как очистить унитаз от налета:

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