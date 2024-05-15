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Чем отмыть мочевой камень с крышки унитаза: быстрый и эффективный способ

Андрей Ганчук
15 мая 2024, 17:23
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Вы узнаете, чем очистить от желтизны пластиковое сиденье унитаза, когда попробуете применить на практике простое средство, для которого нужна лимонная кислота.
Унитаз
Чем можно отмыть ободок унитаза от желтого налета / Скриншот YouTube

Хозяйки знают, что гигиена унитаза очень важна. Порой образуется налет, который очень сложно очистить. Специальные средства помогают далеко не всегда и могут повредить пластик. Поэтому многие задаются вопросом, как отбелить крышку унитаза от желтизны. Мы расскажем об одном из рабочих способов.

Автор YouTube-канала BEST Homemaking рассказала, как быстро и дешево отмыть ободок унитаза от желтого налета. Дорогих средств для этого не понадобится.

Как очистить крышку унитаза от мочевого камня

Приготовьте средство для очистки ободка унитаза

Понадобятся кипяток и лимонная кислота. 400 миллилитров кипятка наливаем в ковшик, добавляем две столовые ложки воды и размешиваем. Раствор готов к применению.

Также подготовьте старую футболку и соду, которые пригодятся дополнительно.

Снимите крышку унитаза

Чтобы помыть крышку, ее лучше всего снять. Для этого нужно либо потянуть на себя крышку и немного пошатать, либо открутить крепление унитаза по бокам снизу. Все зависит от конструкции.

Нанесите раствор на крышку унитаза и прикрепите сверху ткань

Далее заливаем крышку унитаза и сам ободок, где желтый налет, приготовленным раствором. Сверху прикрепляем ткань, которую тоже заливаем тем же средством.

Теперь нужно подождать несколько минут. Если налет сильный, придется ждать как минимум 15 минут. Проверяем – желтизна должна разъедаться и постепенно исчезать.

Чистим ободок содой

После этого остатки желтых пятен следует потереть губкой и содой.

В итоге весь желтый налет должен полностью очиститься. Белизна крышки и ободка восстановится.

Как часто мыть унитаз?

Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Смотрите видео, как очистить крышку сидения унитаза от желтого налета:

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