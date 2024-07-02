Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

Если подушки не чистить регулярно, на них могут появиться зловонные желтые пятна, но есть простой способ отбелить их снова без использования химикатов.

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Как отмыть желтые пятна на подушках - отстирывание пятен без химии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Подушки легко не заметить во время стирки простыней или одеял, но их чрезвычайно важно чистить, иначе они начнут пахнуть или пожелтеют. Со временем на подушках может накапливаться слишком много бактерий, слюны и пота, которые окрашивают подушку и затрудняют ее дальнейшее отбеливание, сообщает Express.

Летом такое накопление более вероятно, поскольку люди больше потеют, плюс в воздухе больше пыльцы, что делает подушки ещё более грязными и более заселёнными микробами.

Однако Дэвид Смит, эксперт по стирке из компании Down and Feather, поделился простым способом получить "свежие чистые подушки" и удалить желтые пятна.

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"Существует несколько проверенных и надежных методов, которые помогут уменьшить или устранить желтые пятна с ваших подушек и наволочек, и многие из них можно выполнить с помощью повседневных бытовых средств!", - сказал он.

Как вывести желтые пятна с подушек

Попытка отбелить подушки с помощью отбеливателя может показаться очевидной, но на самом деле это одно из худших средств для стирки белья, поскольку оно может вызвать сильную химическую реакцию, которая разрушает волокна и разъедает ткань.

Отбеливатель не очень эффективно удаляет пятна на ткани, но есть более безопасные и натуральные средства, которые лучше использовать - и вы, скорее всего, уже имеете их в своем кухонном шкафчике.

Лимонный сок

Это может показаться странным, но лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая является естественным отбеливателем благодаря своей кислотной природе, что помогает растворять и разрыхлять пятна.

Все, что вам нужно сделать, это приготовить пасту из лимонного сока и пищевой соды и точечно почистить подушку губкой, чтобы раствор впитался в ткань, прежде чем класть ее в обычную стирку.

"Сделайте пасту из лимонного сока и пищевой соды, а затем осторожно вотрите ее в желтые пятна.Оставьте примерно на 30 минут, а затем тщательно прополощите и дайте подушке высохнуть", - сказал Дэвид.

Пищевая сода является одним из лучших средств для нейтрализации запахов, а также обладает мягким абразивным эффектом, поэтому поможет легко вывести пятна, если потереть ею ткань.

Перекись водорода

Перекись водорода чрезвычайно эффективно удаляет органические пятна, такие как пот, слюна и даже брызги пищи, поскольку это окислитель, который может расщеплять пигмент в пятнах.

Очистите загрязненную подушку перекисью водорода, затем оставьте на 10-15 минут, а затем промокните загрязненный участок губкой, чтобы впитать раствор и ослабить пятно.

"Смешайте в равных частях перекись водорода и воду. Нанесите раствор на загрязненные участки, оставьте на несколько минут, а затем смойте водой. Обязательно проверьте сначала небольшой, скрытый участок, чтобы убедиться, что это не повредит ткань", - советует эксперт.

Солнечный свет

Один из лучших способов вывести пятна с белого постельного белья летом - оставить его сушиться на свежем воздухе, поскольку ультрафиолет солнечного света может естественным образом дезинфицировать и осветлить пятна.

"Солнечный свет может помочь естественным образом отбелить и освежить подушки. После точечной обработки или стирки повесьте подушки под прямыми солнечными лучами, чтобы они высохли. Время от времени поворачивайте их для равномерного высыхания и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем использовать их снова", - подчеркнул он.

После того, как вы снимете подушки с конвейера, они снова должны быть белыми, свежими и чистыми, чтобы обеспечить вам комфортный ночной сон.

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